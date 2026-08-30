פרטים נוספים על האיחוד במרכז - ימין; ומי במקום הראשון?

השיחות הקדחתניות במחנה המרכז והימין הליברלי לקראת איחוד כוחות אפשרי מעוררות גרסאות סותרות באשר למתרחש מאחורי הקלעים.
כתב i24NEWS עמיאל ירחי, מדווח כי לפי הערכות במערכת הפוליטית, המגעים המתנהלים בין יו"ר כחול לבן בני גנץ לבין יו"ר מפלגת "האחדות" גלעד ארדן צפויים להציב את גנץ במקום הראשון. על פי הדיווח, המסתמן אינו מתווה של ריצ'רץ' שוויוני בין שתי הסיעות, אלא הרכבת רשימה בעלת נטייה בולטת לטובת כחול לבן.
מנגד, במפלגתו של ארדן ממהרים לצנן את התדרוכים ולהציג תמונה שונה לגמרי של הדברים.
גורם במפלגת "האחדות" התייחס לדיווחים על חלוקת המקומות והבהיר: "בניגוד לתדרוכים, סוגיית המיקומים ברשימה כלל לא נדונה עד כה בשיחות שהתקיימו בין הצדדים. קודם נגיע להסכמות על עקרונות היסוד לריצה המשותפת, ורק לבסוף תידון סוגיית המיקומים ברשימה".