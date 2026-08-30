אחרי 14 שנים על הבמה: האם אליאנה תדהר כבר מיצתה את הפסטיגל?

אחרי 14 פסטיגלים, אליאנה תדהר כבר מזמן הפכה לאחד השמות שהכי מזוהים עם הבמה של חנוכה. רגע לפני שהיא חוזרת אליה פעם נוספת, היא מספרת איך זה מרגיש להיות מוכתרת ל"מלכת הפסטיגלים", למה גם אחרי כל השנים היא לא מרגישה שמיצתה ואיזה פסטיגל השאיר לה כמה מהזיכרונות הכי טובים.

כשאומרים לתדהר שהיא כבר מגיעה לפסטיגל ה-14 שלה, גם היא מתקשה לעכל את המספר. "וואי, זה באמת לא נתפס. המספר 14 נשמע לי... אני מרגישה בת 14", היא אומרת. מבחינתה, גם אחרי כל השנים, ההתרגשות עדיין שם: "מרגש, מדהים, כיף מאוד".

"בחנוכה עושים פסטיגל"

אבל אחרי כל כך הרבה שנים על אותה במה, מתבקש לשאול אם לא הגיע בשלב מסוים גם רגע שבו אמרה לעצמה "די, מיציתי". אצל תדהר התשובה ברורה.

"אני מרגישה שלפסטיגל יש מקום כל כך אורגני כבר בתוך החיים שלי", היא מסבירה. "זה כזה חלק מהשגרה. כאילו, זה מה שעושים בחנוכה. בראש השנה הולכים לאכול ארוחת ערב אצל אבא או אמא, בחנוכה עושים פסטיגל".

גם לתקופה שבה הייתה חדשה בפסטיגל היא לא בהכרח מתגעגעת. להפך, מבחינתה דווקא התחושה שהיא כבר מכירה את המקום כל כך טוב מאפשרת לה ליהנות ממנו יותר.

"האמת שממש כיף לי להרגיש כל כך, כל כך בבית", היא מספרת. "זה מאפשר איזו נינוחות כזאת שמאפשרת לי להתרכז רק בכאן ועכשיו, ולגלות את הקאסט ואת החברים".