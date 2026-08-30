אליאנה תדהר מגלה: למי נבו דומה יותר - לה או ללי בירן?

אליאנה תדהר ( צילום: סרוגים )

אליאנה תדהר ולי בירן מכירים היטב את החיים על הבמה, אבל האם גם בנם נבו ילך יום אחד בעקבותיהם? בשיחה עם תדהר היא מספרת למי מההורים הוא דומה יותר באופי - ומה תעשה אם בעתיד ירצה להיכנס בעצמו לעולם הבידור.

הראיון של אליאנה תדהר לסרוגים

כששאלנו את תדהר למי נבו דומה יותר באופי, לה או לבעלה לי בירן, היא לא הייתה צריכה לחשוב יותר מדי. "ללי", השיבה. לדבריה, כבר עכשיו היא מזהה אצל תכונות מאוד בולטות אצלו שמזכירות לה את לי. "הוא הרבה יותר אמיץ וסקרן, וגם מאוד פיזי. הוא מאוד כזה אתלט", סיפרה.

נבו, אליאנה ולי ( צילום: אינטסטגרם )

ומה אם נבו ירצה להיכנס לעולם הבידור?

עם שני הורים שמכירים היטב את הבמה, המשחק והמוזיקה, עולה באופן טבעי גם השאלה אם נבו ירצה בעתיד ללכת בדרך דומה. מבחינת תדהר, ההחלטה תהיה כולה שלו.

"אני ממליצה לו לעשות מה שהוא מרגיש הכי נוח איתו, מה שהוא ירצה לצמוח בו", אמרה.

כך שלפחות כרגע, תדהר לא מסמנת לבנה מסלול ולא ממהרת להחליט אם ימשיך בדרכם של הוריו. אם יום אחד ירצה לעלות על הבמה - הבחירה, מבחינתה, תהיה בידיים שלו.