דפנה ליאל מעריכה: אלה יהיו תוצאות הבחירות

( צילום מסך / חדשות 12 )

במערכת הפוליטית נערכים לישרת האחרונה של מערכת הבחירות, והערכות הפרשנים לגבי מפת הגושים הולכות ומתחדדות.

הפרשנית הפוליטית דפנה ליאל התייחסה לתרחישים הצפויים ביום שאחרי פתיחת הקלפיות, והעריכה כי האפשרות שראש הממשלה בנימין נתניהו ישיג רוב אוטומטי להרכבת קואליציה נמוכה במיוחד. "בבחירות האלה כנראה שלא יהיו לנתניהו 61", אמרה ליאל בחדשות 12.

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לדבריה, לאור המצב המורכב במפת המנדטים והיעדר רוב מובהק לגוש הימין, הקרב על ראשות המפלגה הגדולה ביותר הופך לקריטי במיוחד: "לכן, אפקט המפלגה הגדולה מול איזנקוט הוא אפקט חשוב".