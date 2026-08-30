יעקב ברדוגו בלחץ: "הייתי שם כשזה קרה"

ברקע הפיצולים והחשש הכבד במחנה הלאומי מאובדן קולות מתחת לאחוז החסימה, איש התקשורת יעקב ברדוגו יוצא בקריאה תקיפה ודחופה לראשי מפלגות הימין להתאחד באופן מיידי.

בפתח תכנית הערב ששידר לצדו של דורון כהן ברדיו 'גלי ישראל', פנה ברדוגו ישירות לבצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר, עופר וינטר ומשה פייגלין, והזהיר אותם מפני חזרה על שגיאות ההיסטוריה.

"כמי שהיה ב-92' ליד דוד לוי, ראיתי איך הימין מאבד את השלטון", שחזר ברדוגו בכאב. "ראיתי איך השלטון חומק מן הידיים למרות האהדה הציבורית הגדולה שהייתה לימין. מספרית הימין זכה אז בניצחון מובהק, ולמרות זאת קמה ממשלת אוסלו".