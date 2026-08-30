התראה לתושבי הצפון: "פיצוצים יישמעו בשבועיים הקרובים"

תושבי הגולן עודכנו היום (ראשון) על אימונים צבאיים נרחבים שיתקיימו במהלך השבועיים הקרובים במרחב הגולן, בהשתתפות יחידות צבאיות שונות. בהודעה הובהר כי האימונים תוכננו מראש, ונאמר כי יישמעו הדי פיצוצים במהלכם.

"במסגרת פעילות צה"ל לחיזוק המוכנות וההגנה בגבול הצפון, יתקיימו בשבועיים הקרובים אימונים נרחבים ומתוכננים מראש במרחב הגולן, בהשתתפות יחידות צבאיות שונות" נמסר. "האימונים יתקיימו בימים א'-ה' בתאריכים: 30.8–3.9 ו־6.9–10.9, במהלכם יישמעו הדי פיצוצים, בחלק מהמקרים גם בשעות הלילה ולאחר השעה 23:00. חשוב להדגיש: מדובר באימונים בלבד, אין חשש לאירוע ביטחוני ואין שינוי בהנחיות לתושבים".

עוד נאמר כי כחלק מהאימונים, ביום רביעי הקרוב תקיים אוגדה 210 תרגיל אוגדתי במרחב הגולן, בין השעות 07:00–13:00. "במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב צבאיים ברחבי הגזרה" נאמר. "יישובים שייקחו חלק בתרגיל יקבלו הודעה מסודרת מראש באמצעות רבש"צ היישוב".