רובין הוד או איש הברק? רן דנקר חושף מה הפסטיגל האהוב עליו

רן דנקר ( צילום: סרוגים )

יותר מ-20 שנה אחרי שעלה לראשונה על במת הפסטיגל, רן דנקר חוזר אליה פעם נוספת, הפעם לקראת פסטיגל TOP SECRET. רגע לפני הפסטיגל השישי שלו, הוא מספר על התגובות לחזרה, ההתלהבות של הבנות שלו, הסיבה שבגללה הוא לא מצליח באמת להגיד לפסטיגל "לא" - והפסטיגל שנשאר לו בזיכרון יותר מכולם.

צפו בראיון של רן דנקר לסרוגים

החזרה של דנקר לפסטיגל התקבלה, לדבריו, בתערובת של הפתעה והתרגשות. אבל בבית, לפחות, לא היה ספק שמדובר באירוע של ממש. "היו אנשים שהיו מופתעים ואנשים שהתרגשו, וזה מאוד שימח אותי", הוא מספר. "ובעיקר הבנות שלי, שיצאו מגדרן. הן בהיסטריה".

"אני הולך לשחק את הנבל, שזה החלום הכי גדול שלי"

אז למה בעצם לחזור שוב? מבחינת דנקר, התשובה מתחילה באהבה לפסטיגל ולאנשים שעומדים מאחוריו, אבל לא מסתיימת שם. "אני אוהב את הפסטיגל ואני אוהב את האנשים שמתעסקים בזה", הוא אומר. לדבריו, הפסטיגל מאפשר לו להוציא צדדים וצבעים אחרים באישיות שלו, לפנות גם לקהל צעיר יותר וליהנות מהצד התחרותי של המופע. ויש גם בונוס משמעותי השנה: "אני הולך לשחק את הנבל, שזה החלום הכי גדול שלי".

אלא שגם אחרי כל ההתלהבות, מתברר שבכל פעם מחדש דנקר דווקא משכנע את עצמו שזו תהיה הפעם האחרונה. "כל שנה אני אומר שאני לא אחזור, וכל שנה אני חוזר", הוא מודה. "כל פעם אני אומר: די, באמת די, מספיק".

אז מה בכל זאת גורם לו לשנות את דעתו? מבחינתו, הפסטיגל עצמו אף פעם לא נשאר במקום. "כל פעם גם הפסטיגל גדל, הפסטיגל משתנה, אז אתה רוצה להשתנות איתו".

בשיא שלו, רן דנקר ( אור גפן )

הפסטיגל שרן דנקר לא שוכח

מבין כל הפסטיגלים שבהם השתתף לאורך השנים, יש אחד שדנקר זוכר בחיבה מיוחדת: פסטיגל גיבורי העל, שבו גילם את איש הברק. "זה היה פסטיגל שיש לי ממנו הכי הרבה זיכרונות", הוא מספר. "הוא היה נורא מצחיק, נורא התחברתי עם הקאסט, וזאת הייתה תקופה שפשוט כל הכוכבים הסתדרו".

גם בכל הנוגע לאנשים שחלקו איתו את הבמה לאורך השנים, דנקר מתקשה לבחור פרטנר אחד. עם זאת, הוא נזכר במיוחד בחוויות המצחיקות עם שלישיית מה קשור בפסטיגל גיבורי העל, וגם בפסטיגל האחרון שבו השתתף לצד אליאנה תדהר.

"אני משאיר לאליאנה להיות יותר אייקונית"

וכששואלים אותו על התחרות הלא רשמית בינו לבין תדהר על תואר "אייקון הפסטיגל", הוא בכלל לא מנסה להילחם על הכתר. "אני משאיר לאליאנה להיות יותר אייקונית בפסטיגלים", הוא אומר בחיוך.

עכשיו, לקראת TOP SECRET, דנקר מוצא את עצמו שוב בדיוק באותו מקום: אחרי שכבר אמר "די", הוא חוזר לעוד פסטיגל. ואם לשפוט לפי מה שהוא עצמו מספר, כנראה שגם הפעם הקסם של הבמה, השירים והאנשים שמאחוריהם היה חזק יותר מההבטחה לעצמו.