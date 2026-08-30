ארה"ב זועמת: קנדה קבעה שהפלת התאומים לא הייתה פיגוע

במהלך סוף השבוע, אמריקאים רבים מצאו את עצמם נדהמים וזועמים, לאחר שתכתובות פנימיות מרשות השידור הקנדית (CBC) נחשפו, ונמצא בהם כי בכירי רשות השידור הורו לעובדי החברה שלא לתאר את פיגועי התאומים ב-11 לספטמבר כפיגועים.

ההוראה הועברה לעובדי הרשות הקנדית בעקבות ציונו הקרוב של תאריך ה-11 לספטמבר, כאשר השנה יצויין 25 שנה לאחד מאירועי הטרור הנוראיים ביותר שידע העולם בעת המודרנית.

רשות השידור הקנדית תיארה באיגרת את המושגים "פיגוע" ו-"מחבלים" כמושגים 'טעונים פוליטית' והודיעו שיש לעשות שימוש ב-'זהירות קיצונית' לפני השימוש בהם. בנוסף טענו כי השימוש במושג יכול לפגוע ברגשותיהם של 'קבוצות ייצוג באוכלוסיה הקנדית'.

בארה"ב התפתח זעם של ממש כנגד הקנדים, כאשר גם גורמים רשמיים יצאו כנגד הדברים. ראש ה-CIA וראש ה-FBI יצאו בהודעה משותפת נגד הדברים. וכתבו ברשתות החברתיות: "גופי הביטחון האמריקאים מגינים יום יום על חייהם של מיליוני אזרחים קנדים, הנהנים מחיים בביטחון לצד ארצות הברית. זה אבסורד שלא ניתן לתאר, פיגועי ה-11 בספטמבר היו והם עדיין פיגוע הטרור הנוראיים והקטלניים ביותר בהיסטוריה האנושית, ארה"ב לא תקבל זלזול בסבלם ונפשותיהם של 3,000 נרצחים".