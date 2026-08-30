לקראת יום שלישי: משפחתה של היימנוט קסאו בהודעה לציבור

ביום שלישי הקרוב, כשיותר משני מיליון תלמידים ברחבי הארץ יצעדו נרגשים אל כיתות הלימוד ויפתחו את שנת הלימודים החדשה, הילדה היימנוט קסאו לא תזכה לממש את זכותה הבסיסית וללמוד לצד חבריה. היימנוט עדיין מוחזקת כחטופה, ונעדרת מביתה.

לקראת פתיחת שנת הלימודים, משפחת קסאו והמטה למען היימנוט יוצאים בקריאה נרגשת לכלל תלמידי ישראל, המורים והאזרחים, להגיע ביום הראשון ללימודים עם בלון אדום – הסמל הבינלאומי המזוהה עם ילדים חטופים. המטרה היא להניף בלונים אדומים בכל כיתה, בית עסק ובית בישראל, כדי להעלות את המודעות ולהזכיר לכולם כי היימנוט עודנה נעדרת.

טספיה קסאו, אביה של היימנוט, פנה לציבור בכאב: "היום הראשון של הלימודים הוא תמיד יום מרגש, זה יום משמח ועבורנו זה עוד יום קשה. היימנוט אוהבת ללמוד, היא ילדה חכמה אבל היימנוט לא מתחילה את כיתה ו' כפי שהייתה אמורה. אני רוצה ומבקש שתראו את היימנוט בכל מקום, אני רוצה שהבלונים האדומים יצבעו את השמים וישמיעו את הצעקה שלנו כדי שהיא תחזור הביתה".