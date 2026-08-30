עופר וינטר מתחמם: מי יתחבר למי?

עופר וינטר נכנס רשמית למערכת הבחירות, ועם חשיפת רשימת "עמך ישראל" מתברר שהוא לא בונה עוד מפלגת ימין קלאסית, אלא מנסה להרכיב נבחרת שמחברת ביטחון, מילואימניקים, הסברה, משפט וחברה ישראלית רחבה.

אשת התקשורת והאסטרטגיה, מורן שמואלוף, הייתה באירוע ההשקה והגיעה לשתף. ברשימה נמצאים בין היתר יוסף חדאד, נטעלי שם טוב, ללי דרעי, פלר חסן-נחום ועו"ד ערן בן ארי. חסן-נחום מביאה איתה ניסיון ציבורי ודגש על הזירה הבינלאומית וההסברה הישראלית, בעוד בן ארי, המזוהה עם המאבק על הרפורמה המשפטית ומשמש כיום כראש האופוזיציה בלשכת עורכי הדין, מסמן גם אג'נדה ברורה ביחס למערכת המשפט.

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וינטר מצהיר כי הוא רוצה להקים ממשלת ימין רחבה, ובמקביל מדבר על הצורך לחקור את אירועי 7 באוקטובר. אבל דווקא כאן נמצא האתגר שלו: איך מחברים תחת קורת גג אחת אנשים שמגיעים מרקעים שונים, בלי לאבד את קהל הימין שהוא מבקש להחזיר הביתה?

והשאלה הגדולה היא כמובן: לאן כל זה מתחבר?

וינטר הינו הפלונטר הכי מעניין: אם הוא יעבור את אחוז החסימה, הוא עשוי לגלות שהשאלה כבר לא תהיה מי מצטרף אליו — אלא למי הוא מצטרף, ומי צריך אותו כדי להקים את הממשלה הבאה. כרגע הוא מצהיר ושואף ללכת עם נתניהו, אבל להיות חזק מספיק בשביל להטות את המשקל לטובתו.