ריקול דחוף לגבינה האהובה: זה המותג שיורד מהמדפים

חברת מחלבות גד מודיעה על קריאה להחזרת מוצר (ריקול) בעקבות בדיקה שנערכה על ידי היצרן הצרפתי, שבה התגלה חיידק ליסטריה מונוציטוגנס.

הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצר שפרטיו להלן:

שם המוצר: קממבר - גבינה בשלה עם עובש לבן 33% שומן.

תכולה: 130 גרם.

תאריך תפוגה: לשימוש עד 7/9/26.

מספר אצווה: BFBN.

שם היצרן: סאסו פטוראג'יס קומטויס.

שם היבואן: מחלבות גד.

ברקוד: 7290019635208

חיידק הליסטריה המונוציטוגנס עלול לגרום למחלה באוכלוסיות בסיכון גבוה, בהן אנשים בעלי מערכת חיסונית חלשה וקשישים, וכן עלול לגרום להפלות בקרב נשים הרות.

מחלבות גד אוספת את המוצרים מדרכי השיווק בתיאום מלא עם שירות המזון במשרד הבריאות. מהחברה נמסר כי היא מתנצלת בפני הציבור על אי הנוחות ופועלת להבטחת איכות ובטיחות מוצריה.

לפניות ולשאלות נוספות ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של מחלבות גד בטלפון 1-700-50-21-22, במייל service@gad-dairy.co.il או באמצעות הטופס המקוון באתר החברה.