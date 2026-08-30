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חדשות פוליטי מדיני

הדר מוכתר חוגגת: "קיבלתי הזדמנות מדהימה"

לאחר שיו"ר הליכוד בנימין נתניהו סירב להעניק לה קיצור פז"ם להתמודדות בפריימריז, הדר מוכתר מגיבה לראשונה להחלטה, ומוצאת סיבה לחגוג

17:10
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(חיים גולדברג / פלאש90)

פעילת הימין וכוכבת הרשת הדר מוכתר מגיבה לראשונה על החלטת הליכוד שלא לאפשר את התמודדותה לרשימת המפלגה לכנסת, ומבהירה כי היא מגבה באופן מלא את ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בראיון שהעניקה לערוץ 14, התייחסה מוכתר לפסילתה מהתמודדות בפריימריז בעקבות אי-מתן אישור מיוחד לקיצור תקופת האכשרה הנדרשת במפלגה, ואמרה: "אני מקבלת את החלטת ראש הממשלה, הוא יודע יותר טוב ממני".

לצד האכזבה מהמהלך שמנע ממנה להשתלב ברשימה לכנסת, מוכתר בחרה להתמקד בהזדמנות שניתנה לה במסגרת היערכות המפלגה לבחירות. "נתניהו נתן לי הזדמנות מדהימה כראש מטה הצעירים במפלגה", הוסיפה.

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הדברים מגיעים לאחר שנתניהו החליט למנות את מוכתר להוביל את מטה הצעירים של קמפיין הליכוד, במטרה לרתום את האנרגיות והפופולריות שלה ברשתות החברתיות לטובת גיוס קהל בוחרים צעיר.

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