אסון פתע: מה גרם לשטפונות הקטלניים בנאפל? 

שיטפונות בנפאל. ארכיון ( Pratisha Manandhar\שאטרסטוק )

אם חשבתם ששיטפון ענקי חייב להתחיל בענן שחור וגשם זועף, טעיתם. האסון הקטלני שאירע לאחרונה בגבול נפאל-סין לא "נפל מהשמיים”, אלא החל בטעות בקריאה של גלאי המתריע מפני רעידות אדמה. המערכות הגאולוגיות הסורקות את אזור נהר הוטקושי בנפאל זיהו רעש בעצמה של 5.2 בסולם ריכטר, אך מהר מאוד התברר שהאדמה לא זזה מעצמה. גוש קרח אדיר ברוחב 600 מטרים, התנתק מפסגת הר וצנח מגובה רב של יותר מ-2000 מטרים במורד הר ובמהירות של 193 קמ"ש, כשהוא גורף עמו טונות של סלעים ואדמה בוצית ויוצר נחשול קטלני שהורס כל מה שנקרה בדרכו.

כתוצאה מקריסת הקרחון וגל השיטפונות בנפאל נהרגו עד יכה יותר מ-700 בני אדם, ויותר מ-2,500 תושבים באזור נהר הוטקושי עדיין מוגדרים נעדרים ובהם גם כמה מנותקי קשר ישראלים. הרשויות בנפאל טרם החלו לאמוד את שווי הנזק האדיר שנגרם לתשתיות ולרכוש פרטי.

השיטפונות בנפאל ( 1235yiutr\שאטרסטוק )

פיזיקה על סטרואידים

איך קרה אסון-טבע חריג כזה בהפתעה גמורה? התחממות כדור הארץ פועלת בדימוי פשוט מחיינו כמיקרוגל על מצב הפשרה. קצב הפירוק של קרחוני ההימלאיה הכפיל עצמו מאז שנת 2000, והדבר הורס את "דבק הקרח" שכביכול מחזיק את ההרים הענקיים הללו כגוש אחד. כשהקרח נסדק ונחלש, הגרביטציה עושה את שלה: לחץ פנימי מסיבי מפרק את המבנה האחיד של ההר, עד לרגע הבלתי נמנע שבו גוש גדול של אבן וקרח נתק וקורס על האדמה תוך כמה שניות.

התחממות כדור הארץ ( אילוסטרציה AI )

איפה המים?

יש כמה שאלות קשות שעדיין נותרו פתוחות בחקר האסון ועושות למדענים חיים קשים.

תמונות הלוויין שתיעדו את האסון החריג בנפאל הראו נחשול מים בממדים חסרי תקדים ששום נוסחה פיזיקלית לא הצליחה לתרץ רק באמצעות גוש הקרח שקרס מגובה רב והפשיר בדרך.

השאלה הגדולה היא מהיכן הגיעה כמות הנוזלים החריגה שגרמה להצפות הקטלניות? ההערכה המובילה כרגע היא שהאנרגיה האדירה של נפילת הקרחון פוצצה כאגרוף בתנועה מהירה "כיסי מים" תת-קרקעיים שהיו כלואים במעמקי ההר, וגילתה לחוקרים תופעה הידרולוגית נסתרת וחדשה לגמרי.

הערכת החוקרים ההגיונית והמשמעותית ביותר היא שככל שתופעות חריגות אלה יזוהו באמצעות מערכות התראה מתקדמות ומתוחכמות יותר, ניתן יהיה למנוע את האסון הכבד הבא.