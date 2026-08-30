הפאניקה בליכוד: השריון הדרמטי שישנה את גוש הימין

ברקע הדאגה במחנה הלאומי מאי-מעבר של מפלגות ימין את אחוז החסימה, יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ (הליכוד) קורא לצעדים דרמטיים כדי למנוע אובדן קולות.

בראיון שארך אצל מתי טוכפלד ברדיו 'גלי ישראל', התייחס כץ לחשש מפיצול בקולות הימין ואמר: "כל הרסיסים האלה שנמצאים כרגע במשחק של קולות הימין – אסור שאף אחד מהם יישאר לבד כמפלגה נפרדת. זה יביא להקמה של ממשלת גדי איזנקוט, של השמאל עם הערבים וליברמן. מפלגות הימין מגישות על מגש של כסף את השלטון לשמאל עם הערבים – זה דבר פשוט מטורף".

כץ הוסיף והזהיר מפני השלכות של תרחיש כזה: "התוכנית של השמאל כבר מוכנה. תהיה פה ממשלה עם טיבי ומנסור עבאס ובלי חוקים למען החיילים, ואוי ואבוי אם אנחנו נהיה אלה שניתן להם את הדבר הזה".