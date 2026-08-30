הלווינים חשפו: טראמפ ניצח בהורמוז בלי להילחם

הנשיא טראמפ ( צילום: Leib Abrams/Flash90 )

מחקר חדש של תמונות לווין חושף כי על פי תמונות באיכות גבוהה שנאספו מהחודשים האחרונים במצרי הורמוז, הצי האמריקאי חפר והעמיק את קרקעית הים ברצועת שיט חדשה בין החוף העומאני אל אי סמוך, כך יצרו נתיב חדש אל מחוץ לנתיב הסחר הבינלאומי.