שלומי שבת ועדן בן זקן ( רשת 13 )

רגע מרגש במיוחד נרשם בחזרות לקראת פרק הערב (ראשון) של "דה וויס" ברשת 13, כאשר תאיר ואושר, שתי המתמודדות מנבחרת המנטורית עדן בן זקן, הצליחו לרגש את שלומי שבת עד דמעות. הביצוע המרגש, שישודר הערב, הותיר את כולם ללא מילים.

הכול התחיל כשעדן בן זקן ביקשה מהמתמודדות להפוך את הדפים ולהתכונן לשיר הבא. "שלוש, ארבע... 'לילות בבית' של זהבה בן", הודיעה בן זקן. תאיר, שציפתה לקבל שיר אנגלי, הגיבה בהפתעה: "יואו, ואני חשבתי שייתנו לי עלא איסטר, את האנגלית". בן זקן לא התרשמה מהבקשה: "נראה לי שאני אביא לך אנגלית?" - והמתמודדות התחילו לשיר.

"אני ממש לא משם"

אושר, אחת המתמודדות, חשפה בראיון את תחושותיה לקראת התחרות: "כשראיתי את שאר המתמודדים הבנתי שאני יוצאת דופן בקטע של הניסיון. זה יש לו אלבום, וזה הוציא שירים, וזה מופיע בחתונות... וכאילו, אני ממש לא משם". עם זאת, היא הוסיפה בביטחון: "אבל לא יודעת, שירה זה מהבטן אז אני לא... אני מתייחסת לזה ככה".

כשהמתמודדות החלו לשיר בחזרה, המתח באולפן היה מוחשי. שלומי שבת, שנכח בחזרות, התרגש עד כדי כך שלא הצליח לעצור את הדמעות.

עדן בן זקן הבחינה בכך מיד: "וואי וואי. מה, אתה בוכה? תראה, את שלומי בוכה". אושר, שגם היא התרגשה, פנתה אליו: "די, שלומי". בן זקן סיכמה את הרגע: "יא, מרגש. יואו, כפרה על שלומי".

רגעים מרגשים נוספים בתוכנית

זהו לא הפעם הראשונה שהתוכנית מעוררת רגשות עזים. לפני מספר ימים, המנטור עידן רייכל התפרק בדמעות לאחר ביצוע מרגש של המתמודדת מאי מלר לשיר "שמרי נפשך" של נתן אלתרמן. רייכל, שליווה את מלר בפסנתר, הסביר את הרגש העמוק שעלה בו: "'שמרי נפשך' כותב אלתרמן לבת שלו, לתרצה. והוא יודע שהנפש שלה סוערת, סוערת, סוערת".

רייכל הדגיש את המשמעות המיוחדת של התוכנית בהקשר הישראלי: "לבוא בתוכנית כזאת, שהיא זוהרת ואורות ועניינים, ולהבין איפה אנחנו חיים. אנחנו לא ב'דה וויס' דנמרק, ואנחנו לא ב'דה וויס' של שוודיה. זו מדינה מוכת אסונות".

אווירה מיוחדת בין השופטים

מעבר לרגעים המרגשים עם המתמודדים, גם שולחן השופטים מספק רגעים מיוחדים. לאחרונה, אמיר דדון הצליח להצחיק את כולם כשהחמיא לעידן רייכל על כך שהוא תמיד נראה כאילו הוא נהנה, אבל מיד הוסיף: "ואתה עידן, אתה תמיד נראה סובל". רייכל לא ניסה להתווכח, ורק השיב בחיוך: "זה מובנה בפנים, זה מובנה בפנים".

הביצוע המלא של תאיר ואושר ישודר הערב (ראשון) ב"דה וויס", ברשת 13. נותר לראות אם הן יצליחו לרגש גם את הקהל בבית כפי שריגשו את שלומי שבת בחזרות.