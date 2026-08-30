כדי למנוע התייקרות: מס הבלו יוזל על הדלק

רגע לפני הזינוק במחיר: משרד האוצר אישר כעת (ראשון) כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה של מס הבלו על הדלק (בנזין), זאת כדי למנוע את ההתייקרות הצפויה במחירים הנובעת ממשבר האנרגיה העולמי והמתיחות המתמשכת באיראן.
לפי משרד האוצר, "כעת מתקיימים דיונים מקצועיים באוצר על מנת לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק. בכוונת שר האוצר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים".
כאמור, הבוקר משרד האנרגיה והתשתיות עדכן את מחירי הדלק לחודש ספטמבר, אשר אמורים להיכנס לתוקף בחצות הלילה שבין שני לשלישי (1 בספטמבר). על פי התכנון, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת יעלה ב-16 אגורות ויעמוד על 8.25 ש"ח לליטר. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 26 אגורות לליטר (כולל מע"מ), עליה של 1 אג' מהעדכון קודם.
המחיר המרבי לליטר בנזין באילת (ללא מע"מ) יעמוד על 6.99 ש"ח לליטר - עליה של 14 אג' מהעדכון קודם.
הסיבה לעלייה במחירי הדלק היא התייקרות הנפט בעולם, בגלל המתיחות בין ארה"ב לאיראן וסגירת מיצרי הורמוז שהביאו להתייקרות של 6.4% במחיר הנפט הגולמי. ההתייקרות נבלמה הודות לירידה בשער הדולר בשיעור של 2.95%.
מתוך המחיר של ליטר בנזין נשלם 3.66 שקלים מס בלו ועוד 1.26 שקלים מע"מ, ובסך הכל 4.62 שקלים לליטר - שהם 59% מהמחיר הסופי. כאמור, כעת משרד האוצר בוחן הוזלה של מס הבלו כדי למנוע את ההתייקרות הצפויה, שהייתה מביאה את המחיר לשיא של כל הזמנים בישראל.