כדי למנוע התייקרות: מס הבלו יוזל על הדלק

( ג'מאל עוואד/פלאש90 )

רגע לפני הזינוק במחיר: משרד האוצר אישר כעת (ראשון) כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה של מס הבלו על הדלק (בנזין), זאת כדי למנוע את ההתייקרות הצפויה במחירים הנובעת ממשבר האנרגיה העולמי והמתיחות המתמשכת באיראן.

לפי משרד האוצר, "כעת מתקיימים דיונים מקצועיים באוצר על מנת לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק. בכוונת שר האוצר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים".

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