יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על עמיר בניון

עמיר בניון ( משה נחומוביץ' )

עמיר בניון הוא אחד הקולות המזוהים והמיוחדים במוזיקה הישראלית. לאורך השנים הוא הוציא שירים שהפכו לחלק מהפסקול המקומי, כתב לכמה מהאמנים הגדולים בארץ וגם הצליח לא פעם להפתיע ולעורר סערה. היום (ראשון), כשהוא חוגג 51, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. הוא גדל בבית מוזיקלי בבאר שבע בניון נולד וגדל בשכונה ד' בבאר שבע, והמוזיקה הייתה חלק מחייו כבר מגיל צעיר. אביו ניגן בעוד, ועמיר נהג לשיר ולנגן יחד איתו ועם אחיו. 2. הוא מימן את תחילת הדרך מעבודות שיפוצים לפני שהפך לאחד הזמרים המוכרים בישראל, בניון התפרנס מעבודות שיפוצים. חלק מהכסף שחסך שימש אותו להקלטת הסקיצות הראשונות וליצירת אלבום הבכורה שלו. 3. אלבום הבכורה שלו הפך להצלחה גדולה בשנת 1999, כשהיה בן 23, הוציא בניון את אלבומו הראשון, "רק את". האלבום כלל בין היתר את "כשאת עצובה", זכה להצלחה גדולה ונמכר ביותר מ-40 אלף עותקים. 4. "ניצחת איתי הכל" הוא בכלל לא שיר לאישה למרות שהמילים נשמעות כמו שיר אהבה המופנה לבת זוג, בניון סיפר כי "ניצחת איתי הכל" נכתב דווקא על המוזיקה עצמה. הוא אפילו הוסיף במקור את המילה "מוזיקה" בסוגריים, כדי לרמוז למי באמת מוקדש השיר.

ענת לוי - עמיר בניון ( ענת לוי )

5. את כספי הזכייה שלו הוא תרם

"ניצחת איתי הכל" לא רק הפך לאחד השירים המזוהים ביותר עם בניון, אלא גם זיכה אותו בפרס אקו"ם להישג השנה. את הכסף שקיבל בעקבות הזכייה הוא בחר לתרום לנזקקים.

6. בשיא ההצלחה הוא החליט לקחת פסק זמן

אחרי ההצלחה הגדולה של האלבום "ניצחת איתי הכל", בניון הפתיע כשהודיע בשנת 2005 כי הוא לוקח פסק זמן מעולם המוזיקה. ההפסקה לא נמשכה זמן רב, וכעבור כשנה הוא חזר עם האלבום "הכל עד לכאן", שהחזיר אותו שוב לקדמת הבמה.

7. הוא עומד מאחורי אלבומים שלמים של זמרים אחרים

בניון כתב והלחין לאורך השנים שירים לאמנים רבים, ובהם גידי גוב, ישי לוי, יהורם גאון וגלי עטרי. בחלק מהמקרים הוא לא הסתפק בשיר אחד, אלא יצר עבורם כמעט אלבום שלם.

כך למשל, הוא כתב את מרבית שירי "בקצה ההר" של גידי גוב, את האלבום "כביום היוולדי" של יהורם גאון ואת מרבית שירי האלבום "את" של ישי לוי.

עמיר בניון ( צילום: Photo by Tomer Neuberg/Flash90 )

8. הוא הוציא אלבום שלם בערבית

בשנת 2011 הוציא בניון את "זיני", אלבום בערבית שהתבסס על פסוקים נבחרים מספר קהלת, שאותם תרגם יחד עם אביו. שיר הנושא נוצר בעקבות פנייה מצד גורמים באופוזיציה הסורית, ובהמשך אף הפך לחלק מקליפ מחאה נגד משטרו של בשאר אסד.

9. "עומד בשער" לא נכתב על גלעד שליט

במשך שנים היו מי שחשבו כי השיר "עומד בשער", שיצא בזמן שגלעד שליט היה בשבי, נכתב עליו. אלא שהשיר עוסק למעשה בציפייה לביאת המשיח, ומשלב בתוכו ביטויים ורמזים מעולמות הקבלה והחסידות.

10. הוא קרוב משפחה של יוסי בניון

שם המשפחה המשותף הוא לא מקרי: עמיר בניון וכדורגלן העבר יוסי בניון הם קרובי משפחה מדרגה שנייה. האחד הפך לאחד הקולות הבולטים במוזיקה הישראלית, והשני לאחד הכדורגלנים הישראלים המצליחים בכל הזמנים.