10 ימים לסגירת הרשימות: מכה קשה לארדן ואדלשטיין

גלעד ארדן ויולי אדלשטיין ( ללא )

הדיווחים על מגעים ואיחוד קרוב במחנה המרכז-ימין מעוררים מתיחות פנימית במפלגת "האחדות" בראשות גלעד ארדן.

אל"מ במיל' חזי נחמה, שהצטרף לאחרונה למפלגתו של ארדן על תקן הבטחוניסט, הביע סייג חריף מחיבור אפשרי עם יו"ר כחול לבן, בני גנץ. בראיון לתכנית "בוקר טוב דרום" התייחס נחמה לאפשרות של ריצה משותפת ואמר: "אני מבין שאנחנו נאלצים לעשות חיבורים. לגבי בני גנץ עצמו, אתה יודע, במלחמה הרמתי דגל בעד הכרעה וכנגד השינויים שצה"ל עבר ב-20 השנים האחרונות, שאני חושב שכשהוא היה רמטכ"ל, בני גנץ היה מהמובילים הראשיים".

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נחמה, ממובילי פורום המפקדים והלוחמים במילואים, הוסיף ומתח ביקורת על היעדר קבלת האחריות מצדו של גנץ: "ואני עד היום לא שמעתי שהוא מצטער, שהוא לוקח אחריות, ולכן קשה לי מאוד לדמיין את הסיטואציה הזאת".

הדברים נאמרים ברקע ההערכות הגוברות והדיווחים על מגעים קדחתניים לאיחוד כוחות בין המפלגות כדי לעבור את אחוז החסימה ולהציב רשימה מאוחדת לקראת הבחירות.