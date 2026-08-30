עכשיו זה רשמי: שתי המפלגות יודיעו על ריצה משותפת

המגעים במפה הפוליטית לקראת סגירת הרשימות עולים שלב: חבר הכנסת יולי אדלשטיין מאשר לראשונה בקולו כי חיבור פוליטי בין המפלגות והתארגנויות המרכז-ימין עומד לצאת לפועל בזמן הקרוב.

במהלך ראיון שרעננו המגישים עופר חדד ועמליה דואק, נשאל אדלשטיין ישירות על הגישושים והשיחות שמתנהלות מאחורי הקלעים, ובפרט על האפשרות לריצה משותפת עם יו"ר כחול לבן בני גנץ.

כשנשאל על ידי המגישים האם יהיה איחוד בקרוב עם גנץ, השיב אדלשטיין בנחרצות: "התשובה היא כן".

הדברים מגיעים ברקע שבועות חמים של מגעים ופגישות במחנה המרכז והימין הליברלי, שבו פועלים מספר שחקנים – בהם אדלשטיין, גנץ, גלעד ארדן ואחרים – במטרה למנוע אובדן קולות מתחת לאחוז החסימה ולהציב רשימה מאוחדת ורחבה לקראת הבחירות.