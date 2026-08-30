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חדשות פוליטי מדיני

לפיד: להעיף את השקר של "החרימו את ביבי"

אחרי שראש הממשלה פרסם סרטון שהשווה בין חרמות בבית ספר ל"חרם" נגד הליכוד, ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף: "הגיע הזמן להעיף את השקר הקרוי 'החרימו את ביבי אז הוא נאלץ להקים ממשלה עם בן גביר'. נתניהו מעולם לא רצה שום ממשלה אחרת"

16:21
2 תגובות
לפיד ונתניהו (חיים גולדברג/פלאש90)

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב היום (ראשון) לסרטון הקמפיין החדש של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אשר ערך השוואה בין חרם שילדים עוברים בבית ספר לבין מה שכונה "החרם הפוליטי" נגדו ונגד הליכוד. בדבריו לפיד הבהיר כי הטענות ל"חרם" על נתניהו הם שקר, כשהזכיר את סירובו של נתניהו להקמת ממשלה בלי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אחרי ה-7 באוקטובר.

הסרטון של נתניהו הציג אמא שיושבת על הרצפה בחדר ילדים, כשהיא מכינה שלטים עם ספריי. היא מקבלת שיחה בטלפון מבנה יובל, ומבינה שהוא בוכה. תוך כדי השיחה היא מתכתבת עם הורים מהכיתה של בנה בוואטסאפ, ומגלה כי הוא סובל מחרם חברתי.

בהמשך נראה כי האם מכינה שלטי מחאה עם סיסמה "רק לא ביבי", והיא זורקת אותם לפח. הסרטון מסתיים עם כיתוב "שמים סוף לחרמות", ולאחריו לוגו הליכוד.

בתגובה לסרטון, לפיד אמר כי "נעזוב רגע את השימוש הדוחה בטרגדיה של ילדים שעושים עליהם חרם. הגיע הזמן להעיף את השקר הקרוי 'החרימו את ביבי אז הוא נאלץ להקים ממשלה עם בן גביר'. נתניהו מעולם לא רצה שום ממשלה אחרת. הוא לא הציע, לא גישש".

בסיכום לפיד הזכיר כי "כשהצעתי לו להקים ממשלה בלי בן גביר ב-7 באוקטובר, הוא לא היה מוכן לשמוע על זה. הוא תמיד רצה רק את הממשלה עם בן גביר והחרדים, ממשלת השתמטות קיצונית. זה מה שהוא רוצה גם עכשיו".

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אזרח שלא שותק
לפני 5 דקות

ביבי לא מוחרם הוא זה שמחרים את גורמי הביטחון בדיוק כמו בשנות ה-90 בשביל הישרדות
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