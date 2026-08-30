אמיר דדון צוחק על עידן רייכל: "אתה תמיד נראה סובל"

אמיר דדון הגיע ל"דה וויס" כדי לסייע למנטור עידן רייכל, אבל בין העבודה עם המתמודדים והשירים, השניים מצאו זמן גם לצחוק אחד על השני.

במהלך השיחה ביניהם, רייכל החמיא לדדון על הגישה שלו וסיפר לו שהוא תמיד נראה כאילו הוא פשוט נהנה מכל מה שהוא עושה ומגיע ליהנות מהרגע.

דדון קיבל את המחמאה, אבל מיד החזיר לרייכל באבחנה משלו: "ואתה עידן, אתה תמיד נראה סובל". לדבריו, גם כשהוא שר וגם כשהוא מדבר, רייכל תמיד נראה כאילו הוא "בא לסבול".

רייכל לא ממש ניסה להתווכח, ורק השיב בחיוך: "זה מובנה בפנים, זה מובנה בפנים".

הקטע המלא ישודר בפרק של "דה וויס", הערב ברשת 13.