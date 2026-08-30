בנט מפתיע: "תומך בחנינה לנתניהו"

בנט בפודקאסט של איתי סגל ( באדיבות All in )

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט התראיין לפודקאסט של איתי סגל ב-All In, והתייחס לשאלת החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו. בנט הבהיר כי הוא תומך בהפסקת המשפט ובמתן חנינה, אך התנה זאת בפרישתו המוחלטת של נתניהו מהחיים הפוליטיים.

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בנט אמר: "אם הוא הולך הביתה ולא יכול לחזור, בוודאי בעד חנינה. הפסקת המשפט, אבל הוא לא חוזר לפוליטיקה. אני גם אנמק את זה. קודם כל, אין בי שנאה אליו, אין בי רגש נקמה, הוא לא מעניין אותי, אבל נתניהו במידה רבה, עבור חלקים לא מבוטלים בעם ישראל, הוא סמל כבר הרבה יותר מפוליטיקאי. ברמה שתופסים אותו, יש את הדגל, יש את המנורה, יש את נתניהו".

על השאלה אם הדברים נכונים גם אחרי השבעה באוקטובר, השיב בנט: "אצל חלקים מהעם כן, ואין לי עניין לרמוס או להשפיע, או לפגוע בסמל הזה. וגם, אתה יודע, בן אדם נושק לשמונים עוד מעט, יהודי לא צעיר, לא רוצה לראות אותו במדים כתומים. הוא לא הלך ורצח, הוא עשה עבירות כנראה שהן לא בסדר, אבל חד משמעית, אם הוא מחוץ לפוליטיקה, לא רוצה לראות אותו בכלא".