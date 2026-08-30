דיווח: טורקיה, סעודיה ופקיסטן יפגשו לדיון בשיתוף פעולה ביטחוני

הברית הביטחונית החדשה יוצאת לדרך: בכירים מטורקיה, סעודיה ופקיסטן יתכנסו מחר (שני) באיסטנבול לפגישה ראשונה של הוועדה שהוקמה כחלק מ"הסכם מכה" - הסכם ההגנה שנחתם בתחילת החודש בין שלושת המעצמות המוסלמיות. כך דווח היום ברשת רויטרס.

לפי הדיווח, המבוסס על דבריו של גורם במשרד החוץ הטורקי, בפגישה ישתתפו שרי החוץ ושרי ההגנה של כל שלושת המדינות, יחד עם הרמטכ"לים או ראשי הצבא שלהם. הגורם הטורקי ציין כי הדיון יעסוק ב"סוגיות הנוגעות לביטחון הבינלאומי", כשהצדדים ידונו בין היתר בחיזוק יכולות ההגנה, בשיפור יכולתם של הצבאות לפעול יחד, ובהעמקת שיתוף הפעולה בין התעשיות הביטחוניות - כולל פיתוח וייצור משותפים של מערכות נשק.

כזכור, "הסכם מכה להגנה משותפת" נחתם בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן ב-7 באוגוסט , כשהוא קובע כי כל מתקפה על אחת מהן תחשב כמתקפה על כל שלושת המדינות. ההסכם נחתם על רקע החשש הגובר של סעודיה מתקיפה של איראן נגדה, וגם האפשרות של עימות בין ישראל לטורקיה.

במשרד החוץ הפקיסטני אמרו כי "ההסכם נועד לחזק את ההרתעה הקולקטיבית מפני כל פעולת תוקפנות". בנוסף, ההסכם מציג שיפור להיבטי שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות, אשר יכלול שיתוף מודיעין ומידע טכנולוגי. לפי ההערכות, ההסכם יוביל גם לתרגילים צבאיים משותפים בקרוב.

במקביל, גורם טורקי אמר אז כי ההסכם הגנתי ולא מכוון נגד מדינה מסויימת, וכן הבהיר כי ההסכם לא מבטל או מחליף הסכמים קיימים של המדינות - בראשן מחוייבויותיה של טורקיה כחברה בארגון נאט"ו. לטענתו, מדינות נוספות באזור יוכלו להצטרף בעתיד להסכם.