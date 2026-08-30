( קשת 12 )

רגע מרגש במיוחד ישודר הערב (ראשון) ב"מאסטר שף: נבחרת החלומות" בקשת 12, כאשר המתמודדת תאיר מורדוך תחלוק עם השופטת מיכל אנסקי סיפור אישי על ילדות קיבוצית, חלומות ילדות והתיקון שהיא עושה עם בנותיה.

"תראי, פעם שמעתי שאת מספרת איך את הלכת עם ההורים שלך ואכלת במסעדות בעולם, וזה... ואני, אני הייתי ילדת קיבוץ, ואמא שלי לא הבינה שום דבר באוכל", משתפת תאיר בהצצה שפורסמה מהפרק. "והחלום שלי היה להיות הילדה הזאת שאת סיפרת עליה. אז הבנות שלי הן הילדה הזאת." אנסקי, שנראית מרוגשת מהשיתוף, מגיבה: "אני בטוחה שהן גאות בך, הן כל כך גאות בי. אני כל כך מקווה שאת הולכת להבריק היום."

"אף אחד לא לימד אותי לבשל"

במונולוג אישי שמלווה את הפרק, תאיר חושפת את המציאות שגדלה בה: "אני לא ישבתי על שום שולחן — לא של אמא, לא של סבתא, לא של דודה. אף אחד לא לימד אותי לבשל, כי הבית לא היה בית קולינרי בשום צורה, אין לי שום דבר מזה."

היא ממשיכה בכנות: "כאילו, המטבח הקיבוצי לא השאיר בי שום חותם. סליחה קבוצת כנרת, סליחה."

החוויה הזו עיצבה את הגישה שלה כאם ואת הדרך שבה היא בוחרת לגדל את בנותיה. "זה נורא נורא חשוב לי שהילדות שלי כן ישבו על שולחן כזה", היא מסבירה. "וכל יום שישי בערב כל הבנות יורדות מהחדרים שלהן ואנחנו עומדות ביחד ומבשלות ארוחת שישי."

"זה התיקון שלי"

תאיר מגדירה את הבישול המשותף עם בנותיה כתיקון אישי עמוק: "זה החלום שלי עבור הילדות שלי, שיהיה סוג של ריח שמתקשר לבית שלי. זה התיקון שלי בעצם."

היא מתארת את החזון שלה לעתיד: "יתנו ביס ויגידו: 'וואו, זה היד של אמא שלי', או 'זה מזכיר לי את אמא שלי', מה שלי אין."

תאיר מורדוך היא אחת מ-12 המתמודדים שחוזרים ל"מאסטר שף: נבחרת החלומות", העונה המיוחדת שמעניקה למתמודדים אהובים מכל העונות הזדמנות שנייה להגשים את החלום. בעונה הקודמת שבה השתתפה, היא שיתפה את הצופים בסיפור על שני החברים הכי טובים שלה, חן וירון, שנהרגו בצבא, ועל הפילוסופיה שלה לחיות במקסימום.

הפרק החדש של "מאסטר שף: נבחרת החלומות" ישודר הערב (ראשון) בקשת 12, עם צוות שיפוט מורחב הכולל את מיכל אנסקי, אייל שני, יובל בן נריה והשף אבי ביטון.