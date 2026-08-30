אחרי 21 שנה: גני הילדים בגנים וכדים נפתחו מחדש

גני הילדים בגנים וכדים נפתחו מחדש ( צילום: מועצה אזורית שומרון )

21 שנה לאחר שנעקרו במסגרת תוכנית ההתנתקות, גני הילדים ביישובים גנים וכדים בצפון השומרון נפתחו הבוקר (ראשון) מחדש. שר החינוך יואב קיש וראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיעו ליישובים וחנכו את מוסדות החינוך החדשים, שבהם צפויים ללמוד יותר מ-40 ילדים.

פתיחת הגנים מגיעה שבועות לאחר שעשרות משפחות שבו לגנים ולכדים והקימו מחדש את היישובים. לקראת פתיחת שנת הלימודים הגיעו למקום ההורים והמשפחות, יחד עם נציגי משרד החינוך והמועצה האזורית שומרון. גנים וכדים נעקרו לפני 21 שנה במסגרת תוכנית ההתנתקות. בקיץ האחרון שבו אליהם עשרות משפחות, כחלק מהמהלך להקמתם מחדש. "גנים וכדים הוקמו מחדש לאחר ניצחון במאבק שנמשך 21 שנה לביטול חוק ההתנתקות ולחזרה ליישובי צפון השומרון", נמסר מהמועצה. שני היישובים הוקמו כחלק מ"תוכנית ההתחברות", שאותה מוביל דגן יחד עם תנועת "אמנה", וכוללת הקמת 19 יישובים במרחב צפון השומרון. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר בטקס: "אין מרגש מזה. במקום שבו הרסו בתים ועקרו משפחות, ילדים פותחים היום את שנת הלימודים בגני ילדים חדשים. זו התשובה הציונית האמיתית לגירוש. חזרנו לגנים ולכדים כדי לבנות, לצמוח ולהישאר לנצח". דגן הוסיף: "נקים כאן קהילות גדולות, בתי ספר ומוסדות חינוך. התשובה לעקירה היא ילדים, חינוך וחיים".

שר החינוך יואב קיש הצהיר כי "החזרה לצפון השומרון היא משימה לאומית, ומערכת החינוך גאה להיות חלק ממנה". לדבריו, "חנוכת גני הילדים בגנים ובכדים היא הרבה מעבר לפתיחת מוסד חינוכי, היא סמל לחזרת ההתיישבות היהודית למקום ולתיקון עוול היסטורי".

קיש התייחס גם לחזרת מערכת החינוך ליישובים נוספים ואמר: "אחרי שהחזרנו את מערכת החינוך לחומש ולשא-נור, היום אנחנו ממשיכים גם בגנים ובכדים. במקום שממנו נעקרו משפחות יהודיות, אנחנו חוזרים לבנות, לחנך ולגדל את הדור הבא".

הודיה חניה, גננת בכדים, תיארה את פתיחת הגן: "לראות גן ילדים שנפתח ביישוב שנבנה מחדש, אחרי שנים של ציפייה, זה רגע של הודיה גדולה לקב"ה והתרגשות שקשה לתאר במילים".

מוריה מסלטי, אם לחמישה שבנה יהודה החל את שנת הלימודים בגנים, הוסיפה: "אנחנו מרגישים שאנחנו ממש עושים פה היסטוריה ומחזירים את החיים לגנים אחרי 21 שנים שלא היה כאן חיים ולא היו כאן ילדים שהתרוצצו ברחובות. מאוד מאוד מרגש ומאוד משמח".