עוגת דבש ( Gemini אילוסטרציה )

שבועיים בלבד מפרידים אותנו מראש השנה, והמירוץ אחר עוגת הדבש המושלמת כבר בעיצומו. אם אתם מחפשים מתכון פשוט במיוחד שיצליח גם למי שלא בשלן מטבעו, הגעתם למקום הנכון. עוגת דבש קלאסית, רכה ועסיסית שמכינים בקערה אחת ובכמה דקות עבודה בלבד – בדיוק מה שצריך לפתוח שנה מתוקה.

המתכון הזה מתאים במיוחד למי שרוצה להרשים את האורחים בשולחן החג, אבל לא להשקיע שעות במטבח. העוגה יוצאת אוורירית, עם מרקם נימוח ונפלא, וניחוח הדבש והקינמון ממלא את הבית עוד לפני שהיא יוצאת מהתנור. המצרכים הפשוטים המתכון מיועד לתבנית אינגליש קייק אחת או תבנית עגולה בקוטר 22 ס"מ, ודורש מצרכים בסיסיים שיש בכל בית: ½ כוס דבש

½ כוס סוכר (חום או לבן)

½ כוס שמן צמחי

½ כוס תה חזק פושר (מכוס מים רותחים עם שקית תה)

2 ביצים גדולות

1.5 כוסות קמח תפוח (או קמח רגיל עם כפית אבקת אפייה)

½ כפית אבקת סודה לשתייה

½ כפית קינמון (רשות) כידוע, עוגות דבש הן הכוכבות הבלתי מעורערות של שולחן ראש השנה, ולכל משפחה יש את המתכון האהוב עליה. אבל המתכון הזה מצליח לשלב את הפשטות עם התוצאה המושלמת.

עוגת דבש פיצוחים ( דניאל לילה )

אופן ההכנה הפשוט

מחממים תנור ל-160 מעלות ומשמנים קלות את התבנית. בקערה רחבה טורפים את הביצים, הדבש, הסוכר והשמן עד לקבלת תערובת אחידה. מוסיפים את התה הפושר בהדרגה תוך כדי ערבוב.

משלבים את הקמח, אבקת הסודה לשתייה והקינמון, וטורפים רק עד שהבלילה חלקה וללא גושים. חשוב לא לערבב יתר על המידה – זה יכול לפגוע באווריריות של העוגה.

יוצקים לתבנית ואופים כ-35-40 דקות, עד שקיסם שננעץ במרכז העוגה יוצא יבש עם פירורים לחים. זה הסימן שהעוגה מוכנה – לא יבשה מדי ולא נוזלית.

מי שמחפש עוגת דבש מיוחדת במיוחד עם שכבות קרם, יכול להוסיף שדרוג חגיגי. אבל גם בגרסה הקלאסית הזו, העוגה תגנוב את ההצגה.

הטיפ לעוגה עסיסית במיוחד

רוצים לקחת את העוגה לרמה הבאה? כדי לקבל עוגה עסיסית במיוחד, סוחטים מעט מיץ תפוזים טבעי או מזלפים כף דבש מדוללת מכף מים רותחים על העוגה חמה מיד עם היציאה מהתנור. הנוזל נספג לתוך העוגה ומעניק לה לחות נפלאה.

טיפ נוסף: העוגה רק משתבחת עם הזמן. מומלץ לסגור אותה בשקית לאחר שהתקררה ולהמתין לפחות יום לפני שאוכלים. כך הטעמים מתמזגים והמרקם הופך עוד יותר נפלא.

עם המתכון הזה, גם מי שלא הספיק להכין עוגת דבש מראש יכול להפתיע את המשפחה בעוגה ביתית טעימה שתזכיר לכולם למה ראש השנה הוא החג המתוק ביותר בשנה. שנה טובה ומתוקה!