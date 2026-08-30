דרמה בכאן 11: העיתונאית הבכירה פורשת אחרי 36 שנה

העיתונאית וראש תחום הבריאות של כאן 11, קטי דור, הודיעה היום (ראשון) על סיום תפקידה בשידור הציבורי לאחר 36 שנות פעילות – מהן תשע שנים וחצי בתאגיד.

בהודעה מרגשת ומפורטת שפרסמה בחשבונותיה ברשתות החברתיות, נפרדה דור מהמקום שהיה לה "בית, חיים ומשפחה", וסיכמה קריירה עשירה בפרסומים משני מציאות, תחקירים נוקבים וסיקור של אירועים היסטוריים.

"לעשות עיתונות זאת שליחות מאוד גדולה, ותמיד עמד לנגד עיניי אך ורק האינטרס הציבורי. בלי אינטרסים, בלי מורא ובלי משוא פנים", כתבה דור. "אני מסיימת את הפרק הזה בתחושת גאווה מקצועית עצומה, של אינספור תחקירים, כותרות, פרסומים וחשיפות לאורך 36 שנים, וגם לא מעט סרטים דוקומנטריים".

בין החשיפות הבולטות שחתומות על שמה לאורך השנים:

חשיפת מצבו של המשורר דוד אבידן: גילוי שהוביל לשינוי יסודי ביחס למשוררים ולאמנים בישראל.

פרשת תרומת הדם: חשיפת תרומת דם נגועה באיידס לילד בן 9, שהובילה לעיצוב מחדש של ההנחיות לתרומות דם בישראל.

מלחמה בזיהומים בבתי החולים: סדרת כתבות תחקיר על תמותה מזיהומים שהביאה להקמת היחידה הארצית למלחמה בזיהומים ולחקירת מבקר המדינה.

סיקור מגפת הקורונה: הובלת הסיקור החדשותי האינטנסיבי של המגפה במשך שנתיים וחצי בכל פלטפורמות התאגיד.

דור החמיאה בדבריה לימי ההקמה של חטיבת החדשות בתאגיד תחת ניהולו של ברוך שי ובעריכת עילי לוין, והודתה לצוותים המקצועיים ולמקורות שליוו אותה. למרות השינויים בעולם התקשורת, היא חתמה במסר נחוש: "אמנם העיתונות שינתה את פניה לחלוטין, אבל דווקא בגלל זה חובה עלינו להמשיך להילחם על הערכים העיתונאיים. לא נפסיק לרדוף אחרי האמת. זה לא נגמר, רק משתנה – נתראה בפרק הבא."