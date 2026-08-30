הקאמבק של כוכבות הניינטיז: חני נחמיאס ומיכל ינאי במופע חדש

חני נחמיאס ומיכל ינאי ( ויקימדיה שי פרנקו, יוטיוב כאן חדשות )

חני נחמיאס, מיכל ינאי, מיקי, קוגומלו, קופיקו ואפילו גיבורי "מפרץ ההרפתקאות" נפגשים לראשונה על במה אחת! מותג החנוכה האהוב "מותק של פסטיבל" חוזר השנה בגרסה חדשה ומרהיבה – "מותק FOREVER" – המפגישה בין שלושה דורות של כוכבי ילדים במופע מוזיקלי בלתי נשכח לכל המשפחה.

העלילה לוקחת את הצופים אל "מפעל השירים" הסודי והקסום, בו נשמר פסקול הילדות של כולנו. כשתקלה בלתי צפויה במכונת המנגינות מאיימת להשתיק את המוזיקה, הכוכבים יוצאים יחד למסע מותח ומרגש להצלת השירים האהובים. עם הפקת ענק הכוללת תפאורה נוצצת, רקדנים, פעלולנים, אפקטים מיוחדים ועיבודים חדשניים לקלאסיקות שכולנו גדלנו עליהן, מדובר בחוויה שתרתק הורים, ילדים וסבים כאחד.

מיקי מוכתר בתור ילדה ב"קרנבל של מיכל" ( מתוך עמוד היוטיוב של ערוץ הילדים )

מסתבר שהחיבור הזה אינו מקרי: עבור מיקי מוכתר, המגלמת את "מיקי מה נישמיקי", המפגש הזה הוא סגירת מעגל אישית מרגשת במיוחד.

המעריצים האדוקים אולי זוכרים שמוכתר התחילה את דרכה כילדה בלהקת הרקדנים של "הקרנבל של מיכל", המופע האיקוני של מיכל ינאי. כעת, כשהיא בעצמה כוכבת ילדים אהובה וכשותפה לכתיבת המחזה למופע הנוכחי, היא חוזרת לחלוק במה אחת עם המנטורית שלה מאז.

איחוד של כוכבות הילדים האגדיות בחנוכה 2026 ( סולן הפקות ומשגב עורי הפקות )

המופע צפוי להתקיים בחג החנוכה, באולמות נבחרים ברחבי הארץ. בימוי וכוריאוגרפית המופע עומר זמרי, את המחזה כתבו מיקי מוכתר עורי ועומר זמרי בהפקתו המוזיקלית של שקד.