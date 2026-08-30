ארוחה בחצי שעה: ניוקי קריספי עם פטריות ופרמזן

מצרכים
- 500 גרם ניוקי מוכן
- 250-300 גרם פטריות שמפיניון, פרוסות
- בצל בינוני, פרוס דק
- 2 שיני שום, כתושות
- 2 כפות שמן זית
- 25 גרם חמאה
- 50-70 גרם גבינת פרמזן מגוררת
- מלח לפי הטעם
- פלפל שחור לפי הטעם
- חופן פטרוזיליה קצוצה
- 3-4 כפות שמנת לבישול - לא חובה
אופן ההכנה
- מחממים מחבת גדולה ורחבה עם שמן הזית על אש בינונית-גבוהה.
- מוסיפים את הניוקי ישירות מהאריזה ומטגנים במשך 8-10 דקות, תוך ערבוב מדי פעם, עד שהם זהובים וקריספיים מבחוץ. מוציאים לצלחת ומניחים בצד.
- באותה מחבת מוסיפים את הבצל ומטגנים במשך 2-3 דקות עד שהוא מתרכך.
- מוסיפים את הפטריות ומטגנים על אש גבוהה כ-5 דקות, עד שהן משחימות והנוזלים מתאדים.
- מוסיפים את החמאה והשום הכתוש ומערבבים במשך כחצי דקה.
- מחזירים את הניוקי למחבת, מתבלים במלח ובפלפל שחור ומוסיפים כמחצית מכמות הפרמזן. מערבבים ומבשלים יחד עוד 1-2 דקות.
- לגרסה קרמית יותר, מוסיפים בשלב הזה את השמנת לבישול ומערבבים עד שהיא עוטפת את הניוקי.
- מורידים מהאש, מפזרים מעל את יתרת הפרמזן והפטרוזיליה ומגישים מיד.