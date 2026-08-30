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ארוחה בחצי שעה: ניוקי קריספי עם פטריות ופרמזן

ניוקי קריספי עם פטריות, חמאה ופרמזן שמכינים במחבת אחת ובפחות מחצי שעה. מתכון פשוט, מהיר ומפנק לארוחה טעימה בלי יותר מדי עבודה

13:38
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מצרכים

  • 500 גרם ניוקי מוכן
  • 250-300 גרם פטריות שמפיניון, פרוסות
  • בצל בינוני, פרוס דק
  • 2 שיני שום, כתושות
  • 2 כפות שמן זית
  • 25 גרם חמאה
  • 50-70 גרם גבינת פרמזן מגוררת
  • מלח לפי הטעם
  • פלפל שחור לפי הטעם
  • חופן פטרוזיליה קצוצה
  • 3-4 כפות שמנת לבישול - לא חובה

אופן ההכנה

  1. מחממים מחבת גדולה ורחבה עם שמן הזית על אש בינונית-גבוהה.
  2. מוסיפים את הניוקי ישירות מהאריזה ומטגנים במשך 8-10 דקות, תוך ערבוב מדי פעם, עד שהם זהובים וקריספיים מבחוץ. מוציאים לצלחת ומניחים בצד.
  3. באותה מחבת מוסיפים את הבצל ומטגנים במשך 2-3 דקות עד שהוא מתרכך.
  4. מוסיפים את הפטריות ומטגנים על אש גבוהה כ-5 דקות, עד שהן משחימות והנוזלים מתאדים.
  5. מוסיפים את החמאה והשום הכתוש ומערבבים במשך כחצי דקה.
  6. מחזירים את הניוקי למחבת, מתבלים במלח ובפלפל שחור ומוסיפים כמחצית מכמות הפרמזן. מערבבים ומבשלים יחד עוד 1-2 דקות.
  7. לגרסה קרמית יותר, מוסיפים בשלב הזה את השמנת לבישול ומערבבים עד שהיא עוטפת את הניוקי.
  8. מורידים מהאש, מפזרים מעל את יתרת הפרמזן והפטרוזיליה ומגישים מיד.

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