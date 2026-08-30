גיא פלג בהתייחסות ראשונה לסערה סביבו 

גיא פלג ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

העיתונאי גיא פלג התייחס היום (ראשון) לראשונה לסערה שהתעוררה בעקבות דבריו לטכנאית הרדיו שקד מורג בשידור חי, ודחה את הטענות בנוגע ליחסו כלפיה. "מכונת הרעל הצליחה לעוות ולהשחיר", אמר פלג, שהבהיר כי מורג היא חברתו הטובה ברדיו.

הסערה החלה לאחר שפלג פנה למורג במהלך שידור חי והטיף לה על כך שהיא אינה יוזמת מספיק. במסגרת הדברים השתמש פלג בדימוי מעולם הכדורגל והגדיר אותה כמי ש"בורחת מהכדור". בעקבות הדברים התעוררה סערה סביב האופן שבו פלג פנה למורג בשידור, וכעת הוא מתייחס לראשונה לפרשה ודוחה את האופן שבו הוצגו דבריו.

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"מכונת הרעל הצליחה לעוות ולהשחיר. שקד היא חברתי הטובה ברדיו, מעולם לא נזפתי או גערתי בה, בטח לא עשיתי לה שימוע בשידור", אמר פלג.

בהמשך יצא נגד הטענה כי התעמר במורג והוסיף: "להציג אותי כמי שמתעמר בה, זה טירוף".

גם מורג עצמה התייחסה לסערה, ובחרה להשיב באמצעות אותו דימוי מעולם הכדורגל שעמד במרכז הדברים. "הפכתי משחקנית ספסל לשחקנית בהתקפה שמשחקת 90 דק'", אמרה.

ההתייחסות של פלג מגיעה לאחר שהדברים שאמר למורג בשידור עוררו את הסערה. כעת הוא מבקש להבהיר כי לא מדובר היה בנזיפה או ב"שימוע בשידור", וטוען כי הצגת האירוע כהתעמרות במורג היא עיוות של מערכת היחסים ביניהם.