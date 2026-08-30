נתניהו כל כך במשבר שהוא הולך לקבל ליטוף בפטריוטים

הולך לקבל חיבוק בפטריוטים ( אלוני מור )

סוף שבוע לא טוב עבר על ראש הממשלה בנימין נתניהו. המצב כל כך גרוע שהוא הולך לקבל הערב את הליטוף הקבוע בערוץ הבית שלו - ערוץ 14 בתכנית הפטריוטים.

ביום שלישי הכריז עופר וינטר על הקמת מפלגה חדשה - שלפי הסקרים מקבלת 6-7 מנדטים והופכת ללשון מאזניים בבחירות הקרובות. אלא שהתוספת לימין מורידה את סמוטריץ' אל מתחת לאחוז החסימה. נתניהו, כדרכו, התחיל לבחוש במפלגות האחרות ודרש מבן גביר להתאחד עם סמוטריץ', בזמן שלפי דיווחים אחרים תיווך במו"מ בין סמוטריץ' לפייגלין. אלא שנתניהו של 2026 הוא כבר לא מה שהיה פעם. בן גביר כבר מרגיש מספיק חזק כדי להגיד לו לא. והוא לא היחיד. למרות שהתבזה בגל חקיקה חרדי בסוף הקדנציה, יהדות התורה ממשיכה את הקמפיין לפיה לא תמליץ עליו להקמת ממשלה ותלך עם איזנקוט. ולמעשה הן שוברות את גוש הימין-חרדים לראשונה מאז 2015.

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למרות הסקרים המחמיאים (בערוץ 14) נתניהו יודע כנראה דברים אחרים, ומבין שמשהו לא מתקדם בקמפיין. בתוך הגוש, יש בעיקר אדישות ואכזבה. החרדים מאוכזבים מחוק הגיוס, הסרוגים מאוכזבים מחוק הגיוס, וגם בליכוד מאוכזבים מתוצאות הפריימריז. הניצחון המוחלט במלחמה הוא כובע לאכילה, וכל זה בזמן שהשמאל פועל בטירוף להביא כל מצביע לקלפי.

כמו כל פעם שנתניהו במשבר, אין כמו האולפן הנוח של הפטריוטים, כדי להרגיש קצת נחת מינן מגל ושאר הלהקה. אפשר כבר מעכשיו לסכם את הראיון: זו שעת חירום גורלית, אם בן גביר לא יעשה מה שאני דורש ממנו, אנחנו נפסיד. וינטר הוא שמאל, בנט הוא שמאל (נקווה שלא יגיד שגם בן גביר הוא שמאל), גפני וגולדקנופף הם בסדר כזה אבל אנילא צריך אותם בממשלה הבאה.

נתניהו צריך להבין שגם הפטריוטים היא לא מה שהייתה פעם. מתכנית עם 10% רייטינג לפני חצי שנה, היא בירידה מתמדת, ומפסידה בקביעות לתכניות בערוץ 12 ואפילו 13. זה נחמד כגימיק, אבל בן גביר, סמוטריץ' ובעיקר החרדים לא יתרשמו מזה.