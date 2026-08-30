"מסרגה": עושים עיניים לכותרות השבוע הקרוב בסרוגים

מסרגה עושים עיניים לכותרות השבוע בסרוגים ( אילוסטרציה AI )

ברוכים הנמצאים בשבוע הלפני אחרון של שנת תשפ"ו, בו כבר מתחילים להיכנס ללחץ מהתקרבות מהירה מדי של ראש השנה תשפ"ז בסוף השבוע הבא והגברים האשכנזים מתכוננים להפסיק לומר סליחות בבית ולהתחיל לומר אותן בבית הכנסת החל ממוצאי השבת הבאה.

חטאנו לפניך רחם עלינו ( הקרן למורשת הכותל )

השבוע הנוכחי מחולק לחצאים: מחצית ראשונה, עד החזרה ללימודים בחינוך הממלכתי ובישיבות התיכוניות. מחצית שניה, של תחילת "החופש הקטן" להורים, שבשנה זו הוא קטן באמת ונמשך כשבוע וחצי ועד היציאה לחופשה הראשונה שמתחילה זיגזג הורי בין כמה ימי לימודים כרגיל לבין שבוע חופש עד "אחרי החגים". מדור "מסרגה" כאן בכל יום ראשון (בלנ"ד), כדי "לעשות עיניים" לחדשות, ולשים לפניכם את האצבעות על האירועים המעניינים ביותר בפוליטיקה, במגזר, בעולם, בתרבות ובספורט.

נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר ( הליכוד, חיים גולדברג, יונתן זינדל\פלאש 90 )

בפוליטיקה

חיבורים וניתוקים

שעון החול הווירטואלי עד מועדי הגשת הרשימות הסופיות בבחירות לכנסת הבאה עלינו לטובה או לרעה (תלוי את מי שואלים ובאיזה ערוץ נערך הסקר האחרון), מתחיל השבוע להתרוקן במהירות עד ליום שני ושלישי בשבוע הבא. בזמן שנותר, צפויים חיבורים בין מפלגות להכפלת כוחן או לחילופין הצהרות כוחניות על ריצה לבד בביטחון מלא שהמפלגה עוברת ללא עזרה.

עיקר המשקל והעניין הם מאמצי רה"מ נתניהו להביא לאיחוד רשימות בין בן-גביר וסמוטריץ’ שעד כה לא צלחו בלשון המעטה, ואפשרות לחיבורים חלופיים בין בן-גביר ופייגלין ומהצד השני של המפה הפוליטית בין גנץ לזליכה.

נכון להיום הגושים נראים מפורקים מתמיד, ועל כן התמונה הפוליטית מעורפלת ממש כמו השמיים באוגוסט.

סדרה על הבעל שם טוב ( יחצ אילוסטרציה AI )

במגזר

יום הלימודים והזיכרון

ביום שני הקרוב, רגע לפני האחד בספטמבר, לא רק יתכוננו לפתיחת שערי בתי הספר ברחבי הארץ.

ביום זה, י"ח אלול תשפ"ו, יציינו בארץ ובעולם בפתיחת שערי ספרי חסידות מוסר ואגדה את יום לידתו של מייסד תורת החסידות הבעל שם-טוב (הבעש”ט), כשבאותו יום ממש נולד גם מייסד חסידות חב"ד הרב שניאור זלמן מליאדי (“בעל התניא"). בישיבות החסידיות נוהגים לציין את "ח"י אלול" בלימוד חסידות מוגבר כהכנה לימים הנוראים והתעוררות רוחנית לתשובה תפילה וצדקה.

השיטפונות בנפאל ( 1235yiutr\שאטרסטוק )

בעולם

מים ואסון

מומחים דרוכים לכלכלה עוקבת במתח אחר המלחמה הכלכלית שהכריז הנשיא טראמפ על איראן שגם מנהיגיה מודים בלית ברירה שהמדינה נפגעת קשות בגללה. עם זאת, המאבק על השליטה במצר הורמוז רחוק מלהסתיים, והתנודות במחירי הנפט ובורסות העולם עלולות להגיב בחדות בהתאם להתפתחויות.

במבט גלובלי יותר, אסון הטבע בנפאל שם סובלים עדיין מנזקי שיטפונות קטלניים עם יותר מ-700 הרוגים ונזקים עצומים לתשתיות. העולם ימשיך להציע סיוע גלובלי למדינה ההרוסה ברובה בהטסת רופאים וציוד רפואי ומשלחות לאיתור יותר מ-2,000 נעדרים, ובמקביל חוקרים מנסים לברר את נסיבות האסון החריג בנפאל.

סינמה סיטי ( עידן אסלן )

בתרבות

החופש תם ורוקדים גם

אירועי החופש הגדול המיוחדים, כולל מופעים וסרטי בוקר, יסתיימו עד יום שלישי הקרוב וזו הזדמנות אחרונה למי שטרם ראה לצפות ב-”פיטר-פן המחזמר המקורי 2026” (הצגות אחרונות בהחלט ביומיים הקרובים). גם סרטי החופש הגדול לצעירים ומתגברים, כמו "מפרץ ההרפתקאות" לילדים הקטנים ו-”ספיידרמן יום חדש" למתבגרים, ימשיכו להיות מוצגים בבתי קולנוע לאורך כל היום עד אחד בספטמבר ואחר כך יעברו לטלוויזיות החכמות (בתשלום כמובן).

מי שכבר לא יכול לחכות עד חנוכה, מוזמן לצפות בלופ בהצצה ראשונה ל-”טופ סיקרט פסטיגל", ולעקוב אחר עדכונים חדשים בערוצים הייעודיים לילדים.

לוגו רוקדים עם כוכבים ( קשת 12 )

בטלוויזיה העונה המדוברת של "רוקדים עם כוכבים" מגיעה לסיומה בחלקו השני של הגמר הגדול ביום רביעי הקרוב, שבניגוד לחצי הראשון יהיה בשידור חי והקהל יקבע מי מארבעת הזוגות שהגיעו לגמר יזכה להניף את הגביע ומי ירקוד כל הדרך הביתה בלי כלום.

בספורט

אדום מול צהוב-שחור

משחקי ליגת העל ימשכו הערב, והמשחק שימשוך תשומת-לב בהמשך השבוע (חמישי) הוא הקרב הראשון לעונה של הפועל ת"א נגד בית"ר ירושלים, שמגיעה מתודלקת אחרי ההשפלה המפתיעה שספגה ממכבי נתניה (4:1). תסמכו על השחורים-צהובים והשדים האדומים שהמשחק הזה יעשה הרבה רעש עוד לפני שיתחיל בתקווה שייגמר בכדורגל טוב ובלי אירועים חריגים ביציעים.

אלה הנושאים שיעסקו השבוע את סרוגים-ועד כאן "מסרגה" ליום ראשון!