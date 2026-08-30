אחרי שנים בקשר אלים עם מוסלמי - יהודייה נישאה כדת משה וישראל

החתונה של מיכל ( יד לאחים )

לאחר נישואים לתושב כפר באזור חברון שכללו חוויית אלימות קשה, הצליחה מיכל לצאת ממעגל הקשרים ולבנות את חייה מחדש. השבוע, לאחר שהתחזקה והתקרבה ליהדות בסיוע של ארגון 'יד לאחים', היא נישאה לבחור הלום קרב מעזה, בחתונה מרגשת שהתקיימה כדת משה וישראל.

החתונה נערכה בהשתתפות בני המשפחה של מיכל, שעמדה לצידה לאורך כל הדרך, שלושת ילדיה ששבו גם הם ליהדות וכן בני משפחה ואורחים נוספים. סיפורה של מיכל (שם בדוי) החל כשהייתה נערה בת 17, צעירה וחסרת ביטחון, ופגשה במקום עבודתה גבר, תושב אזור חברון, שהיה מבוגר ממנה. במשך תקופה הוא הרעיף עליה מחמאות וחיזק בדיוק את המקומות שבהם הייתה פגיעה, וכך התפתח ביניהם קשר במהירות. בהמשך הוא שכנע אותה להתאסלם, והיא עזבה את ביתה ואת מסלול הגיוס לצה"ל, כשהיא משוכנעת שמצאה את הדרך הנכונה עבורה. הקשר בין השניים הוביל לנישואים וממנו נולדו לה שני ילדים. אלא שכמעט מיד לאחר הנישואים השתנתה המציאות, והחיזור והמחמאות התחלפו בשליטה, הגבלות ואלימות.

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האלימות שחוותה הייתה קשה וכללה פגיעה גופנית, נפשית, מילולית וכלכלית. באחד המקרים, כאשר ניסתה לעזוב, בעלה איים עליה באופן מפורט ותיאר בפניה כיצד ייראה מותה וכיצד ייפטר מגופתה, דבר שהותיר אותה בתחושה שאין ביכולתה להימלט. במקרה אחר, כאשר בנם היה תינוק בן שבועות ספורים, סיפרה כי בעלה פגע בו והטיח אותו על הרצפה, אירוע שהפך לנקודת שבר נוספת עבורה. במהלך השנים ניסתה מיכל להימלט מהמציאות שאליה נקלעה, אך הפחד והאיומים גרמו לה פעם אחר פעם לחזור. במקרה נוסף הוא אף ניסה לקרב אותה לאסלאם והיה מקריא לה פסוקים מהקוראן.

לאורך השנים ליווה את מיכל ארגון יד לאחים, שסייע לה ולילדיה במאבק המורכב לצאת ממעגל הקשרים עימו. בריאיון שהעניקה בעבר סיפרה כי אנשי הארגון המשיכו לעמוד לצדה גם לאחר שחזרה לקשר שמהם ניסתה להיחלץ, ולא שפטו אותה על כך. לדבריה, הארגון סייע לה בין היתר במקומות מגורים, בתמיכה כלכלית ובסיוע נפשי, והילדים אף מקבלים עד היום ליווי וחונכות. "הרומן שלי עם יד לאחים, אני זוקפת לזכותם את המקום שבו אני נמצאת היום", סיפרה מיכל. "בלי יד לאחים אני לא בטוחה שהייתי מצליחה לעשות את זה".

אלא שהיציאה מהקשרים הללו לא הייתה סוף הדרך, אלא תחילתו של פרק חדש בחייה. לאחר שהצליחה לצאת ממעגל הקשרים האלימים, התחזקה מיכל מבחינה דתית והתקרבה מחדש ליהדות ולחיים של קדושה. היא ביקשה לבנות לעצמה ולילדיה עתיד שונה מזה שהכירה במשך שנים, ולהקים בית המבוסס על ערכים יהודיים. מתוך המקום הזה הכירה מיכל בחור הלום קרב מעזה. הקשר ביניהם התפתח בהדרגה, ומיכל החליטה כי הפעם היא רוצה לבנות קשר שיש בו קדושה, מחויבות ורצון להקים בית יהודי. לאחר כל מה שעברה, היא התאמצה להגיע אל החופה כדת משה וישראל, ולפתוח דף חדש בחייה.

השבוע הגיע הרגע המרגש, כאשר השניים נישאו בחתונה יהודית מרגשת. עבור מיכל, החתונה מסמלת את הדרך הארוכה שעברה מנערה צעירה שנקלעה לקשר שהוביל אותה להתאסלם ולחיים קשים, דרך שנים של אלימות, בריחות ופחד, ועד לבחירה מחודשת בחיים של חירות, יהדות וקדושה. בארגון יד לאחים אומרים כי סיפורה של מיכל ממחיש שגם לאחר שנים במציאות שנראית חסרת מוצא, ניתן לפתוח דף חדש. הארגון ממשיך ללוות נשים הנמצאות בקשרים עם גברים מוסלמים ולסייע להן ולילדיהן, כאשר במקרים רבים מדובר בתהליך מורכב וארוך הדורש ליווי צמוד.