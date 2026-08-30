תנועת "קומו" ומשפחות 7 באוקטובר הודיעו היום (ראשון) על בחירה מרגשת: שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן ינחו את טקס הזיכרון הלאומי השלישי של משפחות 7 באוקטובר, שיתקיים ביום רביעי 7.10 בפארק הירקון. הטקס, שהפך לאירוע המרכזי לציון יום האסון בישראל ובעולם, ישודר גם השנה בערוצי התקשורת המרכזיים ובהקרנות קהילתיות ברחבי העולם.

שרעבי, שנחטף מביתו בקיבוץ בארי והוחזק בשבי חמאס במשך 491 ימים, איבד במתקפת הטרור את אשתו ליאן, את שתי בנותיו נויה ויהל ז"ל, ואת אחיו יוסי שרעבי ז"ל שנרצח בשבי. בהודעה שפרסם הסביר את המשמעות האישית העמוקה של ההנחיה: "אני מקיים את מה שהבטחתי לאשתי ליאן, לבנותיי נויה ויהל ולאחי יוסי זכרם לברכה – שלעולם לא ישכחו אותם ואת מה שקרה להם, ולנו".

"ה-7 באוקטובר חייב להישאר חקוק בלבנו כתאריך ברזל לעולם ועד", הוסיף שרעבי. "אסור לטשטש אותו, ואסור שהזמן ישכיח. אסור שהיום הנורא הזה יעבור ללא טקס לאומי, מרכזי ומשמעותי. הכאב עדיין נוגע בנו בכל מקום, ואני יודע שזה יהיה מעמד טעון וקשה. אבל אני אעמוד שם עם כל הכוחות והאהבה שאני מקבל מכם, כדי לתת כבוד לנרצחים ולחללים, למשפחות השכול ולעם ישראל כולו".

לצד שרעבי תעמוד השחקנית שני כהן, שליוותה משפחות רבות בכאב האובדן מאז פרוץ המלחמה. "השבעה באוקטובר הוא אירוע משמעותי בחיי כולנו", אמרה כהן. "ליוויתי הרבה משפחות ואנשים בכאב האובדן שלהם מאז ועד היום ואני גאה להנחות את הטקס לצד אדם שבחר בחיים למרות כל מה שעבר. זה דבר שמרגש אותי מאוד, הכוח שלנו להתגבר על אף הקושי הנורא ולחזק אחרים בדרך".

עמרי שפרוני, שאיבד ארבעה מבני משפחתו בטבח בארי וממארגני טקס הזיכרון הלאומי, הביע התרגשות מהבחירה: "טקס הזיכרון הלאומי מביא לביטוי את הכאב העמוק של כולנו ואת האחריות והתקווה המשותפת למדינת ישראל. אני מתרגש מאוד מהמנחים שבחרו להוביל את הטקס - אלי שרעבי, שהכרתי מהשבילים והמדרכות בבארי, בחר בחיים אחרי הנורא מכל, ושני כהן המוכשרת שהיא מבחינתי סמל לישראליות".

המשפחות הדגישו כי גם השנה הן מחויבות לטקס ממלכתי, מאחד וכלל-ישראלי, שייתן קול וייצוג לכל שכבות האוכלוסייה ולכל הקהילות שנפגעו באסון. הטקס מעוצב ברגישות רבה על ידי המשפחות והקהילות שנפגעו וממומן על ידי הציבור הרחב באמצעות קמפיין גיוס המונים.

בקרוב יפורסמו שעת תחילת הטקס ורשימת אמני ישראל והיוצרים שנרתמו להופיע גם השנה בהתנדבות מלאה. המשפחות קוראות לציבור הרחב להמשיך לתמוך בקמפיין גיוס ההמונים כדי שיוכלו לקיים את הטקס במתכונת פארק פתוח בפני רבבות ישראלים, כפי שנעשה בשנתיים הקודמות.