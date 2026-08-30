ראשת מועצת ירוחם לשעבר מצטרפת לאיזנקוט

גדי איזנקוט ( צילום: שרון לייבל/פלאש90 )

פרסום ראשון: ראש מועצת ירוחם לשעבר, טל אוחנה, צפויה להצטרף למפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט. לאחר שביום שישי דיווח שחר גליק בכאן 11, לפי מידע שהגיע ל"סרוגים", איזנקוט צפוי ככל הנראה להציג את אוחנה כבר היום כמצטרפת החדשה למפלגה.

המהלך מגיע לאחר שביום שישי האחרון דווח כי בין אוחנה לאיזנקוט מתקיימים מגעים לקראת הצטרפותה. כעת, לפי המידע שהגיע ל"סרוגים", המגעים הבשילו ואוחנה צפויה להיות מוצגת כנראה כבר היום כחלק מהנבחרת שמגבש איזנקוט לקראת הבחירות. אוחנה, בת 42, נולדה וגדלה בירוחם והחלה את דרכה בפוליטיקה המקומית בגיל צעיר. בשנת 2010 נבחרה לחברת מועצת ירוחם, ובהמשך כיהנה כסגנית וכממלאת מקומו של ראש המועצה דאז מיכאל ביטון, וכן החזיקה בתיק החינוך והפיתוח האסטרטגי. בבחירות המקומיות בשנת 2018 נבחרה אוחנה לראשות מועצת ירוחם והפכה לאישה הראשונה שכיהנה בתפקיד. בבחירות לרשויות המקומיות ב-2024 היא הפסידה לנילי אהרון מהליכוד, לאחר שאהרון זכתה ב-52.3% מהקולות לעומת 31.9% לאוחנה.

עוד באותו נושא אילה חסון מזועזעת: ״מצמרר בעיניי, איך אפשר לעשות את זה?!״ חדשות סרוגים

אוחנה היא בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה ותואר שני במדיניות ציבורית, ובמהלך שנות פעילותה הציבורית עסקה בין היתר בתחומי החינוך, הפיתוח הכלכלי והתעסוקה בנגב. כיום היא עוסקת בפיתוח כלכלי מקומי, בהכשרת בכירים ובליווי מנהיגים.

הצטרפותה של אוחנה היא חיזוק נוסף לנבחרת שאיזנקוט בונה סביב מפלגת "ישר". בחודשים האחרונים הצטרפו למפלגה שורה של דמויות ציבוריות, בהן ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, השר לשעבר מתן כהנא, חברת הכנסת והשרה לשעבר אורית פרקש הכהן, שאול מרידור והאלוף במיל' כמיל אבו רוקון.

בעבר דווח כי גם יו"ר מפלגת בנט, נפתלי בנט, פנה לאוחנה בניסיון לצרפה לשורותיו. אם אכן תוצג היום על ידי איזנקוט, תהיה זו הכרעה שלה להצטרף דווקא למפלגת "ישר" לקראת מערכת הבחירות הקרובה.

ממפלגת ישר ומטל אוחנה טרם נמסרה תגובה.