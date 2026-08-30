כתב אישום חריג: שני קטינים יהודים נאשמים בריגול לאיראן

טילים באיראן. אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתב אישום נגד שני קטינים, בני 14 ו-16 מקריית מוצקין, שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן, תמורת תשלום. בין היתר, ביצעו משימות צילום, ריססו כתובות גרפיטי ופעלו לגיוס קטינים נוספים לביצוע משימות עבור הסוכן.

מכתב האישום, שהגיש עו”ד אילן גמבורג מפרקליטות מחוז חיפה, עולה כי בחודש יוני 2026 יצר אחד הקטינים קשר באמצעות קבוצת טלגרם לחיפוש עבודה עם אדם שהציג עצמו כ”דניאל” והציע לו לבצע משימות תמורת תשלום. בהמשך צירף הקטין את חברו לפעילות, והשניים שיתפו פעולה בחלק מהמשימות גם לאחר שחשדו ובהמשך ידעו כי מדובר בסוכן הפועל מטעם איראן. במסגרת הקשר צילם אחד הקטינים מקומות שונים בישראל, בהם קניונים באזור הרצליה ותל אביב, ובאחת המשימות העביר לסוכן גם מידע על מספר הכניסות והיציאות בקניון ומספר המאבטחים במקום. לאחר אחת ממשימות הצילום מחק את הסרטונים ששלח, מחשש שהסוכן יעשה בהם שימוש לצורך פיגוע.

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עוד עולה מכתב האישום כי שני הקטינים ריססו יחד כתובות גרפיטי באזור קריית מוצקין ושלחו לסוכן תיעוד שלהן. בהמשך שאל אחד הקטינים את הסוכן אם הוא איראני, וזה השיב כי הוא קשור לאיראן, אולם הקשר עמו נמשך.

בהמשך שיתפו השניים פעולה בניסיון להרחיב את הפעילות. אחד הקטינים השתמש בחשבון הטלגרם של חברו והתחזה לחייל ביחידת 8200 במטרה לקבל משימות נוספות. כמו כן, בעקבות בקשת הסוכן לגייס אנשים נוספים, פעל להקמת ערוץ טלגרם וביקש מחברו לצרף אליו קטינים שיהיו מוכנים לבצע משימות בעלות “סיכון גבוה”. עבור הפעילות התקבלו תשלומים של מאות שקלים, בין היתר באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.

כתב האישום מייחס לאחד הקטינים עבירות של מגע עם סוכן חוץ, שלוש עבירות של מסירת ידיעה לתועלת האויב והשחתת פני מקרקעין. לקטין השני מיוחסות עבירות של סיוע למגע עם סוכן חוץ והשחתת פני מקרקעין.