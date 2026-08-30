בסרטון מרגש ששיתפה היום (ראשון) באינסטגרם, הודתה עדי בוזגלו בדמעות והסבירה לעוקבים שלה את הקושי הרגשי הכרוך בלקות השמיעה ממנה היא סובלת.

הרקע להתמוטטות הרגשית: מילה חדשה ומורכבת אחת בטקסט במהלך צילומי קמפיין פרסומי, שהוציאה אותה מאיזון והובילה אותה לשתף את העוקבים בהתמודדות היומיומית שלה.

"בגלל לקות השמיעה שלי יש פעמים שפשוט קשה לי להגות מילים", הסבירה בוזגלו בסרטון. "זה מילים שפשוט לא שמעתי כל כך הרבה פעמים, לקח לי להגיד את המילה הזאת ולצלם את זה". בוזגלו הוסיפה כי לאחר הקושי בצילומים, היא אמרה לעצמה: "עדי, אני בטוחה שמלא אנשים שהם לקויי שמיעה מתמודדים עם הבעיה הזאת. כי בעצם מי שלקוי שמיעה, המוח שלו לא מבין את המילים שהוא צריך להגיד ולפעמים אני מרגישה שאני דפוקה".

כוכבת הריאליטי המוכרת המשיכה והסבירה את הרקע לקושי, שהתחיל כאשר החלה להרכיב מכשיר שמיעה בשלב מאוחר יחסית בחייה. "עזבו את זה שאם עכשיו אני נמצאת בסביבה של אנשים ויש סיטואציה שנגיד יש במשפט 20 מילים, אני שומעת אולי שתיים", חשפה. "וכאילו אני צריכה לחבר מה אותו בן אדם אמר ולהתאים את עצמי לסיטואציה".

החשיפה של בוזגלו מצטרפת לשורה של גילויים אישיים שעשו כוכבים ישראלים בתקופה האחרונה בנוגע ללקות שמיעה. לפני מספר חודשים, חני נחמיאס חשפה לראשונה כי גם היא מרכיבה מכשירי שמיעה, סוד ששמרה במשך שנים אפילו מהקרובים ביותר. "הבת שלי אמרה לי, אמא את לא שומעת", סיפרה נחמיאס בדמעות בתוכנית "פאוור קאפל" ברשת 13, תוך שהיא משתפת את הרגע המשמעותי שבו התעוררה להבנה שיש לה בעיה.

"אני כנראה המפורסם הצעיר הראשון עם מכשיר שמיעה"

גם כוכב הריאליטי לירון אורפלי, המוכר כ'טילטיל', חשף בעבר את ההתמודדות שלו עם ליקוי שמיעה קשה. לפי הבדיקות שעבר, הוא איבד 80 אחוז מהשמיעה באוזן שמאל ו-50 אחוז באוזן ימין. "אני זוכר שירדתי למטה ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן, והתחושה היתה כאילו אני נכנס לאצטדיון בלומפילד", סיפר על הרגע הראשון בו השמיעה חזרה אליו עם המכשירים. "פתאום אני שומע את הרעש, את הצעדים שלי, את הנשימות שלי, את המשאיות שעוברות ברחוב".