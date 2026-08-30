שנה אחרי התאונה הקטלנית: שירלי לוי מסכמת שנה בלי אחותה

שנה חלפה מאז ששירן לוי ז"ל נהרגה בתאונת דרכים, כשהיא בת 18 בלבד. במלאת שנה למותה, אחותה, יוצרת התוכן שירלי לוי, פרסמה פוסט כואב לזכרה ושיתפה בגעגוע שלא נחלש עם הזמן.

"הגעגוע פשוט הופך לחלק ממני"

"365 ימים שבהם הלב שלי עדיין מנסה לעכל ולהבין", פתחה שירלי את דבריה. ,השנה הזו לימדה אותי שהגעגוע הוא לא משהו שחולף, הוא פשוט הופך לחלק ממני. חזק יותר, עוצמתי יותר וכואב יותר".

שירלי גם כתבה על החלל הגדול שהותירה שירן ועל השינוי שעברה המשפחה מאז מותה: "המשפחה שלי לא אותה משפחה, וכשאת נהרגת גם אני נהרגתי. אני אוהבת אותך ומתגעגעת אלייך בכל יום - לריח שלך, לחיבוק שלך, לחיוך שלך, לקול שלך".

"את תגורי בתוכי לנצח"

שירלי פנתה לאחותה וסיפרה כיצד היא ממשיכה להרגיש אותה לצדה גם שנה אחרי: "שירן, אחותי האהובה, את הכול בשבילי. אני מקווה שאני אמשיך לחיות בשמחה ולחייך, ושאת תגורי בתוכי לנצח - במחשבות שלי, בדמיון שלי, בתמונות שלנו ובסימנים שאת נותנת לי. אני יודעת שאת מלווה אותי תמיד".

התאונה הקטלנית ברחובות

שירן לוי ז"ל נהרגה בספטמבר 2025 בתאונת אופנוע ברחובות. על פי כתב האישום שהוגש בפרשה, נהג רכב פנה שמאלה בצומת בזמן שהרמזור לפנייה היה אדום, וחסם את דרכה של שירן, שנסעה באור ירוק. בעקבות ההתנגשות היא הוטחה אל הכביש ומותה נקבע במקום.