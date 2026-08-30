אילה חסון מזועזעת: ״מצמרר בעיניי, איך אפשר לעשות את זה?!״

אילה חסון ( יונתן זינדל / פלאש90 )

‏המגישה אילה חסון, התייחסה היום (ראשון) ברדיו ׳גלי ישראל׳ לדיווח לפיו השמאל יצא בקמפיין לשחרור המחבל ברגותי.

בדבריה אמרה חסון: "מצמרר בעיניי איך אפשר להפוך את האמת לשקר ואת השקר לאמת. הוא היה ראש התנזים. הוא הפעיל חוליות של רצח בכל מקום בישראל, הוציא עשרות פיגועים רצחניים. משפחות מיותמות מתמודדות עד היום עם האסון שהוא הביא עליהן. בבית משפט בישראל הוא הורשע בחמישה מעשי רצח ונגזרו עליו 5 מאסרי עולם ועוד 40 שנה. כשעל פי החוק שהשתנה - היום הוא היה מקבל 40 מאסרי עולם״.

עוד באותו נושא העיתונאי הסרוג מפרגן לנתניהו: ״תגובה נכונה״ חדשות סרוגים

עוד היא הוסיפה: ״מהרגע שהוא נכנס לכלא התחיל קמפיין לשחרר את מרואן ברגותי - הוא בכלל נלסון מנדלה והוא 'לוחם צדק'. עולים אליו לרגל שורת ח"כים ועכשיו זה תפס תאוצה נוספת: שחקנים בהוליווד, עיתונאים ישראלים קוראים לשחרר את מרואן ברגותי. הראיתי את הטור של דרוקר שקורא לשחרר את מרואן ברגותי - רוצח שפל עם דם על הידיים״.

‏חסון נשאלה האם יש סיכוי שהוא ישתחרר והשיבה: "נכון להיום יש אפס סיכוי, אבל אם יהיו פה שינויים, שינויים פוליטיים וכל מיני לחצים פוליטיים, אם תהיה ממשלה עם חיבורים כאלה ואחרים - אז הכל אפשרי, השמיים הם הגבול".