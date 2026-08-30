מוקפץ עם נודלס ( Gemini אילוסטרציה )

בתחילת שבוע עמוס, כשהלו"ז דוחק והבטן מקרקרת, אף אחד לא רוצה לבלות שעה במטבח ולהשאיר אחריו הר של כלים מלוכלכים. בדיוק בשביל הרגעים האלה קיים המתכון הבא – מוקפץ חזה עוף עם נודלס וירקות שמוכן במחבת אחת תוך 20 דקות בלבד, עם מינימום מאמץ ומקסימום טעם.

הסוד של המנה הזו טמון בשילוב המושלם בין חלבון איכותי לפחמימות קלות ולירקות צבעוניים, כשהכול עטוף ברוטב אסייתי מתוק-מלוח שהילדים פשוט אוהבים. בניגוד למוקפץ המסורתי שדורש עמידה מתמדת ליד הכיריים והקפצה מהירה בווק, הגרסה הזו מאפשרת לכם לבשל הכול במחבת רחבה אחת או בווק ביתי רגיל. המצרכים שצריך (ל-2-3 מנות) לחזה העוף: 400 גרם חזה עוף חתוך לרצועות דקות. חשוב לחתוך את העוף לנתחים בגודל אחיד כדי שיתבשלו באופן שווה ומהיר. לנודלס: 200 גרם אטריות להכנה מהירה – אפשר להשתמש באטריות אורז, אטריות ביצים או אפילו ראמן. כל סוג שיש לכם בארון יעשה את העבודה. לירקות: זוקיני או קישוא אחד פרוס דק, פלפל אדום אחד חתוך לרצועות, גזר אחד מגורד, ו-2 שיני שום קצוצות. אפשר להוסיף גם פרחי ברוקולי או פטריות לפי הטעם. לרוטב האסייתי: 3 כפות רוטב סויה איכותי, כף סילאן או דבש (בשביל המתקתקות), כפית שמן שומשום (אופציונלי אך מומלץ מאוד), ומעט פלפל שחור.

חזה עוף מוקפץ ( Gemini אילוסטרציה )

שלבי ההכנה המהירים

הכנת הנודלס (3 דקות): משרים את האטריות בקערה עם מים רותחים לפי הוראות היצרן – לרוב זה לוקח רק 3-4 דקות. מסננים היטב ושומרים בצד. מוקפץ נודלס הוא אחת המנות המהירות והקלילות ביותר שאפשר להכין.

הקפצת העוף (5 דקות): מחממים כף שמן במחבת רחבה או ווק על אש גבוהה. מוסיפים את רצועות העוף ומקפיצים כ-4-5 דקות תוך כדי ערבוב, עד שהן משנות צבען ומבושלות לחלוטין. מוציאים את העוף לצלחת נפרדת.

הקפצת הירקות (5 דקות): באותה מחבת מוסיפים מעט שמן נוסף, את השום הקצוץ, הגזר המגורד, רצועות הפלפל והזוקיני. מקפיצים על אש גבוהה 3-4 דקות תוך כדי ערבוב מהיר, עד שהירקות מתרככים קלות אך נשארים פריכים ולא סמרטוטיים.

מוקפץ נודלס ( צילום: Gemini אילוסטרציה )

איחוד ורוטב (4 דקות): מחזירים את העוף המוקפץ והנודלס המסוננים למחבת. מוזגים את רכיבי הרוטב – הסויה, הסילאן, שמן השומשום והפלפל – ומערבבים היטב במשך 2-3 דקות עד שהכול חם ועטוף ברוטב ארומטי.

הגשה (3 דקות): מעבירים לצלחות הגשה. מומלץ מאוד לפזר מעל שומשום קלוי או בצל ירוק קצוץ לתוספת טעם וצבע. אפשר להגיש לצד חזה עוף ברוטב שום ודבש למי שרוצה לשדרג את הארוחה.

טיפים לשדרוג המנה

רוצים להפוך את המנה לעוד יותר מיוחדת? אפשר להוסיף קצת ג'ינג'ר מגורד לרוטב בשביל עומק טעם אסייתי אותנטי. גם תוספת של נבטים טריים או אגוזי קשיו קלויים תעשה פלאים. למי שאוהב חריף, כדאי להוסיף מעט רסק צ'ילי או רוטב צ'ילי מתוק.

המנה הזו מתאימה גם לגרסה צמחונית – פשוט מחליפים את העוף בקוביות טופו קשה או בתערובת פטריות מגוונת. התוצאה תהיה לא פחות טעימה ומשביעה.

כידוע, אחת היתרונות הגדולים של מוקפץ הוא שאפשר להשתמש בשאריות ירקות מהמקרר – כל מה שיש לכם יכול להיכנס למחבת. זה הופך את המנה למושלמת לסוף השבוע, כשרוצים לרוקן את המקרר לפני הקניות הבאות.