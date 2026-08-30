באמצע הלילה: יהודה פוליקר הציל אדם שעמד לשים קץ לחייו

אירוע חריג התרחש בסוף השבוע ברחוב רמז בתל אביב, לאחר שגבר עלה לגג בניין מגורים ואיים לקפוץ. כוחות משטרה שהוזעקו למקום ניסו לשכנע אותו לרדת, עד שהציג בפניהם בקשה מפתיעה: לדבר עם הזמר יהודה פוליקר.
שוטרים מתחנת לב תל אביב הגיעו למקום בעקבות הדיווח, סגרו את האזור והחלו לנהל שיחות עם האיש בניסיון למנוע ממנו לקפוץ.
"אני רוצה לדבר עם יהודה פוליקר"
במהלך השיחות עם השוטרים אמר האיש כי הוא מבקש לדבר דווקא עם פוליקר, והבהיר כי הזמר הוא מי שיוכל לשכנע אותו שלא לקפוץ.
במשטרה החליטו לנסות להיענות לבקשה החריגה. בשעת לילה מאוחרת הגיעו שוטרים לביתו של פוליקר, שהיה באותה עת ישן, והסבירו לו על המתרחש ועל הסכנה לחייו של האיש.
פוליקר הסכים מיד לסייע ושוחח איתו בטלפון במשך מספר דקות. במהלך השיחה ניסה להרגיע אותו ולשכנע אותו לרדת מהגג, בזמן שכוחות המשטרה המשיכו לפעול במקום.
השיחה שהובילה לתפנית
לאחר מספר דקות של שיחה עם פוליקר, האיש השתכנע לרדת מהגג. הוא ירד מהמקום ולא נפגע.
במשטרה סיפרו כי מדובר היה במקרה יוצא דופן גם עבור השוטרים שטיפלו באירוע. למרות הבקשה הלא שגרתית לערב את הזמר, הוחלט לפעול במהירות בשל החשש לחייו של האיש.
פוליקר נענה לבקשה באמצע הלילה
עבור פוליקר הייתה זו פנייה בלתי צפויה לחלוטין. הזמר, שהתעורר בעקבות הגעת השוטרים לביתו, נענה לבקשתם ושוחח עם האיש בשעה שבה כל דקה הייתה משמעותית.
בסופו של דבר, השיחה הסתיימה כשהאיש ירד מהגג, ופוליקר סייע לכוחות המשטרה למנוע את הקפיצה.