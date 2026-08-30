באמצע הלילה: יהודה פוליקר הציל אדם שעמד לשים קץ לחייו

אירוע חריג התרחש בסוף השבוע ברחוב רמז בתל אביב, לאחר שגבר עלה לגג בניין מגורים ואיים לקפוץ. כוחות משטרה שהוזעקו למקום ניסו לשכנע אותו לרדת, עד שהציג בפניהם בקשה מפתיעה: לדבר עם הזמר יהודה פוליקר.

שוטרים מתחנת לב תל אביב הגיעו למקום בעקבות הדיווח, סגרו את האזור והחלו לנהל שיחות עם האיש בניסיון למנוע ממנו לקפוץ.

"אני רוצה לדבר עם יהודה פוליקר"

במהלך השיחות עם השוטרים אמר האיש כי הוא מבקש לדבר דווקא עם פוליקר, והבהיר כי הזמר הוא מי שיוכל לשכנע אותו שלא לקפוץ.

במשטרה החליטו לנסות להיענות לבקשה החריגה. בשעת לילה מאוחרת הגיעו שוטרים לביתו של פוליקר, שהיה באותה עת ישן, והסבירו לו על המתרחש ועל הסכנה לחייו של האיש.

פוליקר הסכים מיד לסייע ושוחח איתו בטלפון במשך מספר דקות. במהלך השיחה ניסה להרגיע אותו ולשכנע אותו לרדת מהגג, בזמן שכוחות המשטרה המשיכו לפעול במקום.