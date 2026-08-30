העיתונאי הסרוג מפרגן לנתניהו: ״תגובה נכונה״

נתניהו בשוק ( אילוסטרציה AI )

ראש הממשלה בנימין נתניהו, גינה אמש (שבת) את ההתפרעויות בכפר הפלסטיני קוסרה. בהודעה שיצאה מטעמו נמסר: ״אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות הנפשעים שבוצעו בכפרים קוסרה וג׳אלוד על ידי קומץ פורעים שמפירים את החוק, גורמים עוול עצום לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצה"ל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם.

כוחות הביטחון פעלו במהירות, החרימו 3 כלי רכב, והביאו לסיום האירוע תוך זמן קצר. צה"ל, השב"כ והמשטרה מנהלים חקירה נמרצת בשטח, ואני מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עימם את הדין בהקדם״. בנוסף, דובר ראש הממשלה לתקשורת הבינלאומית, דורון שפילמן, הדהד את אותו המסר.

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העיתונאי אריאל כהנא, התייחס לכך וכתב: ״‏תגובה נכונה, תקשורתית ובינלאומית של הממשלה, להתפרעויות היהודים ביו"ש.

‏במקום לטייח ולברוח, דובר ראש הממשלה לתקשורת הבינלאומית, דורון שפילמן‬⁩ (התותח), גם מתאר את מה שנעשה מצד הרשויות בישראל, וגם אומר את המילים הנכונות ביחס לתופעה. ככה נלחמים על התודעה״.