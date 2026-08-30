מהרו לתדלק: מחיר הדלק הכי גבוה אי פעם

עוד מכה בכיס. משרד האנרגיה והתשתיות מעדכן את מחירי הדלק לחודש ספטמבר שעולים שוב בעיקר בגלל המתיחות במפרץ הפרסי.

בחצות הלילה שבין שני לשלישי (1 בספטמבר) יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת יעלה ב-16 אגורות ויעמוד על 8.25 ש"ח לליטר.

תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 26 אגורות לליטר (כולל מע"מ), עליה של 1 אג' מהעדכון קודם.

המחיר המרבי לליטר בנזין באילת (ללא מע"מ) יעמוד על 6.99 ש"ח לליטר - עליה של 14 אג' מהעדכון קודם.

הסיבה לעלייה במחירי הדלק היא התייקרות הנפט בעולם, בגלל המתיחות בין ארה"ב לאיראן וסגירת מיצרי הורמוז שהביאו להתייקרות של 6.4% במחיר הנפט הגולמי. ההתייקרות נבלמה הודות לירידה בשער הדולר בשיעור של 2.95%.

מתוך המחיר של ליטר בנזין נשלם 3.66 שקלים מס בלו ועוד 1.26 שקלים מע"מ ובסך הכל 4.62 שקלים לליטר שהם 59% מהמחיר הסופי