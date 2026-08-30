אודיה (צילום: ערן לוי) ( (צילום: ערן לוי) )

רשת האופנה עדיקה, שעושה קאמבק מרעיש אחרי כמעט שנתיים של חוסר פעילות, כבר מעוררת שיח ציבורי עוד לפני ההשקה הרשמית. הפעם לא בגלל הקולקציה החדשה או הקמפיין המרשים, אלא בגלל החלטה ערכית שמאחוריה עומדת הזמרת אודיה אזולאי, שמובילה את הקמפיין החדש של המותג.

מי שניסה להיכנס אמש (שבת) לאתר המחודש של עדיקה, שנפתח לפני פחות מיומיים, נתקל בהודעה מפתיעה: "צעדיקות נתראה במוצ"ש". מסתבר שאודיה ביקשה מהנהלת המותג לסגור את האתר בשבת, וההנהלה נעתרה לבקשה. האמונה כחלק מהזהות אודיה, שהפכה בשנים האחרונות לאחת הזמרות המובילות בישראל עם שירי אמונה והצלחה מסחררת, לא מסתירה את החיבור העמוק שלה ליהדות. היא הצהירה בעבר כי עוברת תהליך של התחזקות, ושמירת שבת היא חלק מרכזי בזהותה האישית והאמנותית. יחד עם זאת, חשוב לציין כי אתר עדיקה אינו מיועד ספציפית לשומרי צניעות בלבוש או לשומרי שבת. מדובר ברשת אופנה כללית שפונה לקהל רחב, והחלטת הסגירה בשבת היא בחירה ערכית של הזמרת שהמותג בחר לכבד. תגובות מעורבות ברשת הצעד עורר תגובות מעורבות בקרב הצרכניות. חלק ניכר מהגולשות הביעו תמיכה והתלהבות מההחלטה, וראו בה מהלך מרענן ומכבד. "סוף סוף מישהי שעומדת על הערכים שלה", כתבה אחת הגולשות. אחרות הדגישו שזה מעורר השראה לעמוד על עקרונות גם בעולם העסקי. מנגד, היו גם קולות ביקורתיים. חלק מהצרכניות טענו שיחרימו את האתר, וטענו שהצעד מנכיר קהלים שרוצים לקנות דווקא בסופי שבוע. "למה להגביל את הזמינות?", תהתה אחת הגולשות.

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הסתירה: מכירת כרטיסים בשבת

לצד ההתלהבות, עלו גם טענות על כך שאתרי מכירת הכרטיסים מאפשרים לכאורה למכור כרטיסים בשבת להופעות של הזמרת. גולשים תהו האם יש סתירה בין סגירת אתר האופנה לבין מכירת כרטיסים בשבת, אם כי לא ברור אם אודיה שולטת על מדיניות אתרי הכרטיסים או שיש לה יכולת להשפיע על כך.

כידוע, אודיה זכתה לפופולריות עצומה עם אלבומה "השם יעזור" שיצא לאחרונה, והיא צפויה להופיע במופע הענק NEXT 2026 בחנוכה הקרובה לצד אושר כהן, בן צור, עומר אדם, עידן עמדי וריטה. המופע, שנמכרו בו בשנה שעברה קרוב לרבע מיליון כרטיסים, הפך לאחד מאירועי המוזיקה המצליחים ביותר בישראל.

הקאמבק של עדיקה

רשת האופנה עדיקה, שהייתה אחד ממותגי האופנה האהובים בישראל, עושה קאמבק אחרי כמעט שנתיים שבהן לא הייתה פעילה. בשבועות האחרונים נבנה סביב החזרה באזז גדול, כשאודיה מובילה את הקמפיין החדש של המותג.

הפעילות של עמוד הסושיאל החדש של עדיקה כבר מושכת תשומת לב רבה. העמוד מגיב לגולשים בתגובות שנונות והומוריסטיות, ורבים מעלים השערות שמי שעומד מאחורי סגנון הכתיבה היא אודיה עצמה. הניסוחים, השפה והאופי של התגובות מזכירים לרבים את הדרך שבה הזמרת מתבטאת ברשתות החברתיות, אם כי נכון לעכשיו מדובר בהשערות בלבד.

לאחרונה, תגובה של עמוד הסושיאל למשפיענית ששאלה על מידות גדולות הצליחה להצית דיון ברשת, כשרבים תהו האם היא חצתה את הגבול.