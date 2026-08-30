אחרי שחשפה שחלתה בסרטן: שלי יחימוביץ' בעדכון על מצבה

שלי יחימוביץ' ( צילום: משה שי פלאש 90 )

שלי יחימוביץ' פרסמה היום (ראשון) עדכון על מצבה, שבוע לאחר שסיפרה כי חלתה בסרטן הלבלב. היא הודתה לציבור על גל התגובות שקיבלה וחשפה כיצד התגלה הגידול בשלב מוקדם.

"עדיין קצת בהלם מהכמות ומהעוצמה של התגובות שקיבלתי מכם בשבוע שחלף מאז שסיפרתי שחליתי", כתבה יחימוביץ'. "זה היה צונאמי של אמפתיה, דאגה, הצעות עזרה, חיזוקים וסתם טוב לב. תודה גדולה". יחימוביץ' השיבה לשלוש השאלות שלדבריה הופנו אליה פעמים רבות. בהתייחס לתרופה החדשה לסרטן הלבלב, הסבירה כי היא מכירה אותה, אך כרגע היא אינה רלוונטית למצבה מכיוון שהגידול הוסר ולא התגלו גרורות. בהמשך חשפה כיצד התגלה הגידול בשלב מוקדם. "די במזל. הגידול ישב במקרה על צומת הלבלב־דרכי המרה, חסם קצת וגרם לדלקת בדרכי המרה ולכאבי בטן", סיפרה. לאחר שפנתה למרפאה, הצוות התעקש שתגיע למיון. שם עברה בדיקת אולטרסאונד, שבה אובחנה הדלקת, ולאחר מכן בדיקת CT. בעקבות תוצאות הבדיקה ניגש אליה כירורג ואמר: "זיהינו גם תהליך גידולי בלבלב".

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יחימוביץ' שאלה אותו אם מדובר בסרטן, והוא השיב כי קיים "סיכוי די גבוה שכן". היא תיארה גם את הרגע המתוח בהומור: "אני לבת שלי: רמה, תשיגי לי חצי קלונקס. אחות במיון: למה חצי, קחי שלם".

לדבריה, אופן הגילוי שלה נדיר יחסית, משום שבמקרים רבים אין לסרטן הלבלב סימנים מוקדמים והחולים מגיעים לאבחון כשהגידול כבר מפושט. היא ציינה כי אין בדיקות ספציפיות ומוסדרות לגילוי מוקדם של המחלה, כפי שקיימות בכמה סוגי סרטן אחרים.

לסיום השיבה יחימוביץ' לשאלה נוספת וכתבה: "אני שלי רחל ואמא שלי היא חנה רבקה. ושוב תודה נרגשת באמת".