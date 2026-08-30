שר ראשון מהליכוד נגד נתניהו: "בן גביר הוא לא הבעיה"

השר עמיחי שיקלי מהליכוד התייחס היום (ראשון) בראיון בגלי צה"ל, למתקפה של ראש הממשלה נתניהו נגד השר בן גביר, וטען כי מדובר במהלך שגוי.

בדבריו אמר שיקלי: "לא ברור לי בכלל שבן גביר הוא הבעיה, מהמפלגות הימניות יש לו את המפלגה הכי יציבה. האירוע המסוכן יותר הוא של וינטר, הוא מזכיר לי את הימין החדש ב-2019. חושב שהחיבור הנכון הוא וינטר וסמוטריץ', אך מה שחיוני הוא שלא ירוצו 3 מפלגות".

נזכיר כי תחילה נתניהו תקף את מפלגתו של עופר וינטר, אך מקורבים לנתניהו טוענים כי כעת הוא העביר את הביקורת אל בן גביר. בשבוע שעבר, נתניהו קרא לבן גביר להתאחד עם בצלאל סמוטריץ', בשביל להציל אותו מאחוז החסימה.

אלא שבן גביר השיב לו מיד, כי הוא יודע שהמהלך נועד בשביל להחליש אותו פוליטית. הוא סירב להיפגש עם נתניהו וטען באופן סופי כי הוא לא יתאחד עם סמוטריץ'.