שר ראשון מהליכוד נגד נתניהו: "בן גביר הוא לא הבעיה"

השר עמיחי שיקלי מהליכוד התייחס היום (ראשון) בראיון בגלי צה"ל, למתקפה של ראש הממשלה נתניהו נגד השר בן גביר, וטען כי מדובר במהלך שגוי.
בדבריו אמר שיקלי: "לא ברור לי בכלל שבן גביר הוא הבעיה, מהמפלגות הימניות יש לו את המפלגה הכי יציבה. האירוע המסוכן יותר הוא של וינטר, הוא מזכיר לי את הימין החדש ב-2019. חושב שהחיבור הנכון הוא וינטר וסמוטריץ', אך מה שחיוני הוא שלא ירוצו 3 מפלגות".
נזכיר כי תחילה נתניהו תקף את מפלגתו של עופר וינטר, אך מקורבים לנתניהו טוענים כי כעת הוא העביר את הביקורת אל בן גביר. בשבוע שעבר, נתניהו קרא לבן גביר להתאחד עם בצלאל סמוטריץ', בשביל להציל אותו מאחוז החסימה.
אלא שבן גביר השיב לו מיד, כי הוא יודע שהמהלך נועד בשביל להחליש אותו פוליטית. הוא סירב להיפגש עם נתניהו וטען באופן סופי כי הוא לא יתאחד עם סמוטריץ'.
גם חברת הכנסת טלי גוטליב, תקפה את המהלך של נתניהו וכתבה ביום שישי: "איתמר בן גביר צודק! לגמרי צודק. הוא אינו גלגל הצלה של מפלגת הציונות הדתית. ׳האחריות והבגרות והדאגה לממשלת ימין׳ רובצת על כתפיו של סמוטריץ. המסר חייב להיות שחובה על כל מפלגת ימין שלא עוברת את אחוז החסימה לא לרוץ בבחירות!
סמוטריץ מוזמן להתאחד עם וינטר. הם עשויים יחד גם להחליש את ליברמן הידיד של מנסור עבאס וגם לחזק את גוש הימין. סמוטריץ מוזמן להתאחד עם פייגלין. כדאי מאד לפייגלין להסכים לכך. או שסמוטריץ מוזמן לקבל שיריון אחד או שניים בליכוד ולא לרוץ בבחירות עם מפלגתו כשיש חשש שלא יעברו את אחוז החסימה".
מתי נבין שהם פשוט עסוקים בעצמם בזמן שאנחנו משלמים את המחיר? הפילוג הפוליטי הזה מזכיר ימים שבהם מאבקי כוח פנימיים כמעט חיסלו אותנו