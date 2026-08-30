דוברו של הח"כ מהימין על המתיישבים החרדים: "עופו מהגבעות"

יוסי ריינר, דוברו של חבר הכנסת צבי סוכות, תקף הבוקר (ראשון) בחריפות מסמך "גילוי דעת והתחייבות" של היישוב מעלה עמוס שבגוש עציון, הכולל שורת התחייבויות בנוגע לאורח חייהם של הנקלטים במקום.
"מאה שערים מתרחבת ומגיעה גם לגבעות", כתב ריינר כשפרסם את המסמך. הוא ציטט את האיסור המופיע בו: "אסור להשתמש במכשיר הטמא הנקרא אייפון". בהמשך החריף את דבריו וכתב: "עופו מהגבעות וחזרו לחורים שלכם בבני ברק, בית שמש ובקריית ספר".
בפתח המסמך, הנושא את הכותרת "גילוי דעת והתחייבות", נדרשים הנקלטים להצהיר כי ידוע להם שמעלה עמוס הוא יישוב חרדי, וכי הם מתחייבים לחיות באורח חיים חרדי "על כל משמעויותיו". ההתחייבות חלה על הדיבור, המעשים, ההתנהגות, הלבוש וחינוך הבנים והבנות.
בהמשך מופיע האיסור על החזקת אייפון: "הנקלטים יודעים ומקבלים על עצמם, כי אסור בהחלט להחזיק ולהשתמש במכשיר הטמא 'אייפון', וגם אין להשתמש במחשב כאמצעי בידור בכל אופן שהוא".
המסמך מתייחס גם לשימוש באינטרנט. לפי הכתוב, "על פי דעת תורה אסור בהחלט להשתמש באינטרנט, גם לצורך עסקים וכו', בלי אישור של מורה הוראה מובהק". עוד נקבע כי גם לאחר קבלת אישור, השימוש יתאפשר רק באינטרנט המוגן "בהגנה המרבית".
סעיפים נוספים עוסקים בסמכותו של רב היישוב. הנקלטים מתחייבים להישמע לרב "בכל עניין הנוגע לחיי היישוב", בהתאם לסמכויותיו. עוד נקבע כי בכל נושא הלכתי הקשור לניהול המקום ולציבור, בהם בית הכנסת, המקווה, הכשרות, העירובין והצניעות, רב היישוב בלבד יהיה הסמכות ההלכתית.
לפי המסמך, תושבים אינם רשאים לפנות לרבנים אחרים בעניינים הנוגעים לציבור ללא הסכמתו של רב היישוב. בנוסף נקבע כי לא יוכל אדם אחר לשמש בתוך היישוב כפוסק וכמורה הלכה, גם עבור יחידים, ללא הסכמת הרב.
בתחתית המסמך מופיעים מקומות למילוי התאריך, שמות בני הזוג וחתימותיהם. בעקבות התנאים המפורטים בו, ריינר הפנה את הביקורת החריפה כלפי העומדים מאחוריו וקרא להם לעזוב את הגבעות.
חצוף מי אתה ? החרדים יצילו את יהודה ושומרון . פוטנציאל המאסות הגדולות של מתיישבים יש אצלם. אם יש בעיה מקומים שצריכה טיפול סבבה ...מי אתה שתחנך אותם ? אתה תבחר לגור במקום אחר.... לא ראיתי שכתבת משהו על הרב מלמד מהר ברכה שהכל נושק על מוצא פיהו די להשתחצן