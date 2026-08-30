דוברו של הח"כ מהימין על המתיישבים החרדים: "עופו מהגבעות"

יוסי ריינר, דוברו של חבר הכנסת צבי סוכות, תקף הבוקר (ראשון) בחריפות מסמך "גילוי דעת והתחייבות" של היישוב מעלה עמוס שבגוש עציון, הכולל שורת התחייבויות בנוגע לאורח חייהם של הנקלטים במקום.

"מאה שערים מתרחבת ומגיעה גם לגבעות", כתב ריינר כשפרסם את המסמך. הוא ציטט את האיסור המופיע בו: "אסור להשתמש במכשיר הטמא הנקרא אייפון". בהמשך החריף את דבריו וכתב: "עופו מהגבעות וחזרו לחורים שלכם בבני ברק, בית שמש ובקריית ספר".

בפתח המסמך, הנושא את הכותרת "גילוי דעת והתחייבות", נדרשים הנקלטים להצהיר כי ידוע להם שמעלה עמוס הוא יישוב חרדי, וכי הם מתחייבים לחיות באורח חיים חרדי "על כל משמעויותיו". ההתחייבות חלה על הדיבור, המעשים, ההתנהגות, הלבוש וחינוך הבנים והבנות.

בהמשך מופיע האיסור על החזקת אייפון: "הנקלטים יודעים ומקבלים על עצמם, כי אסור בהחלט להחזיק ולהשתמש במכשיר הטמא 'אייפון', וגם אין להשתמש במחשב כאמצעי בידור בכל אופן שהוא".

המסמך מתייחס גם לשימוש באינטרנט. לפי הכתוב, "על פי דעת תורה אסור בהחלט להשתמש באינטרנט, גם לצורך עסקים וכו', בלי אישור של מורה הוראה מובהק". עוד נקבע כי גם לאחר קבלת אישור, השימוש יתאפשר רק באינטרנט המוגן "בהגנה המרבית".