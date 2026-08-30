אביגדור ליברמן בא להצדיע למתגייסים החרדים  

אביגדור ליברמן ( ללא קרדיט )

יו״ר מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, הגיע היום (ראשון) ללשכת הגיוס תל השומר, ושם התייחס לסוגיית גיוס החרדים.

בדבריו הוא אמר: "המשתמטים פועלים נגד היהדות, נגד עיקרון הערבות ההדדית ונגד המסורת שלנו. המדינה חייבת לחזק את אלו שמתגייסים ולטפל ביד קשה בכל המשתמטים והמסיתים. באתי להצדיע לאותם צעירים חרדים שהחליטו להתגייס. זה ביטוי לעיקרון "עם ישראל ערבים זה לזה", לסולידריות חברתית, וזה מה שאנחנו מצפים מכולם, כולל אלו שבאו להפגין".

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עוד הוא הוסיף: "כל המשתמטים פועלים נגד היהדות, נגד אותו עיקרון ונגד המסורת שלנו. כל גדולי ישראל, מיהושע בן נון, דוד המלך ועוד - כולם היו לוחמים. המדינה חייבת לחזק את אלו שמתגייסים ולטפל ביד קשה בכל המשתמטים והמסיתים. בממשלה שלנו אנחנו נבטל את כל ההטבות, כל הפינוקים, כל התקציבים למשתמטים, ונעביר אותם לכל המתגייסים, לכל אלו שמשרתים.

נדאג שלמשתמטים יהיה רישום פלילי, הם לא יקבלו הטבות וקצבאות, הם לא יוכלו להוציא רישיון נהיגה, לא יוכלו לצאת לחוץ לארץ, לא יוכלו להיות עובדי מדינה ועובדי שלטון מקומי ולא יקבלו שקל מהמדינה. נעשה הכול למען המשרתים והכול כדי להעניש את המשתמטים".