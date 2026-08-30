מאות חרדים מתגייסים לצה”ל: מרביתם ללוחמה | צפו

אב מברך את בנו בכניסה ללשכת הגיוס ( צילום: דובר צה'ל )

מאות צעירים מהמגזר החרדי מתגייסים היום (ראשון) לשורות צה”ל במסגרת יום גיוס בבסיס הקליטה והמיון בתל השומר. גל הגיוס צפוי להימשך בשבועיים הקרובים, כאשר מאות מהמתגייסים מיועדים להשתלב ישירות במערך הלוחם.

המתגייסים צפויים להשתלב במספר מסלולים מותאמים, בהם גדוד “נצח יהודה”, חטיבת “חשמונאים”, פלוגת “חץ” בחטיבת הצנחנים ופלגת “הנגב” בחיל האוויר.

גיוס חרדים לצה"ל ( צילום: דובר צה'ל )

באיגוד “שומר ישראל”, האיגוד הלאומי לשילוב חרדים בצה”ל, הביעו סיפוק ממספר המתגייסים. מנכ”ל האיגוד, סא”ל במיל’ יוסי לוי, אמר: “אנחנו רואים היום קפיצת מדרגה משמעותית. הצעירים החרדים שמגיעים הבוקר לבקו”ם מוכיחים שאפשר לשלב בין שמירה קפדנית על זהות תורנית לבין תרומה ישירה לביטחון המדינה בקו הראשון”. לדבריו, “המשימה שלנו היא להמשיך ולבנות עבורם מעטפת שתאפשר להם לשרת בשירות משמעותי ולשמור על אורח חייהם החרדי”.

אב ובנו בכניסה ללשכת הגיוס ( צילום: דובר צה'ל )

איתמר ריינהולד, בוגר מכינת “ניצוץ באמונה” שמתגייס לגדוד “נצח יהודה”, סיפר על ההחלטה להתגייס ללוחמה: “פשוט רציתי להיות חלק. אח שלי שירת בנצח יהודה ונלחם כל המלחמה בעזה, וזה נתן לי השראה”.

שמואל כהן, שמתגייס גם הוא ל”נצח יהודה”, אמר: “חשוב לי מאוד לתרום למדינה ולהיות חלק מהמערך ששומר על כולנו”. נחמן, שמתגייס לחטיבת “חשמונאים”, הוסיף: “זה מה שצריך לעשות עכשיו, בלי קשר לחרדי או לא חרדי. כולנו צריכים להירתם”.

גיוס חרדים לצה"ל ( צילום: דובר צה'ל )

גם בני משפחותיהם של המתגייסים הגיעו ללוות אותם. רחל זיתון מפתח תקווה, שבנה מתגייס ל”נצח יהודה”, סיפרה: “הוא היה בישיבה ופחות מצא את עצמו שם. לימוד בישיבה זה קשה, וברגע שהוא יצא, היה ברור לכולנו שהוא הולך להתגייס ולתרום”.

רבקה יפרח מבני ברק, שבנה מתגייס לפלגת הנגב בחיל האוויר, אמרה: “אני גאה בבן שלי. היו לי קצת חששות מהגיוס לצבא אבל קיבלנו אותו באהבה”